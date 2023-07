Con ”Pink” Mason Secret Park Matera al top

Non avevamo dubbi e la presenza di tanti fans dei ”Fenicotteri rosa” di ieri e di oggi, a Matera alla Cava del Sole per un concerto ”notevole” e da ”incorniciare” tra gli eventi internazionali del Secret Park Matera 2023, ce ne ha dato una piacevole conferma: storia, creatività, costanza e tanta professionalità non si cancellano da una memoria, che si rinnova. E questo grazie a una intelligente operazione di ricerca che Nick Mason, l’ex batterista del leggendario gruppo dei Pink Floyd sta portando avanti da cinque anni con un gruppo di qualità selezionato, che ha dato vita ai ” Saucerful of Secrets” . Quel ”mucchio di segreti” che spazia nella dimensione psichedelica di oltre mezzo secolo fa, di una dimensione onirica raggiunta anche in maniera artificiale… ma che ha lasciato capolavori in vinile venuti fuori da quella fascia policroma del prisma di copertina di ” The dark side of the moon” , dalle scene di attesa di ” Ummagumma” o di incontro di ”Wish Your Were Hire” o della mucca pezzata di Atom Heart Mother, per citare quelli che maggiormente hanno marcato ( The wall, fa parte di un’altra stagione) dei Fenicotteri rosa.



E l’ottimo Nick, che ha aperto il concerto con poche chiare parole di amicizia, di apprezzamento di luoghi unici e con l’immancabile invito a godersi il concerto evitando le dirette social…)ha saputo toccare le corde più sensibili dei fans sin dalle prime ”riconoscibili” note. Una occhiata con amici o vicini di sedia e subito ” Ma quello è…” e via a seguire la splendida esecuzione di Nick alla batteria, del bassista Guy Pratt (ex Pink Floyd ),di Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads) e del tastierista Dom Beken con l’onda lunga di quel sintetizzatore che ha segnato un’epoca come il Synth AKS VCS3. Roba da addetti ai lavori, ma ci sta a ricordarlo nella storia della musica psichedelica di avanguardia dei Pink Floyd .

E di quanto- altro doveroso ricordo- ha fatto per i testi del gruppo quel visionario di Syd Barret prima che si perdesse per tempo. Una storia nella storia, comparsa in immagini in bianco e nero sul palco della Cava del Sole, con il riferimento a un periodo, tra il 1966 e il 1972 , che con Nick Mason’s Saucerful Secrets, attinge a piene mani dalla produzione dei Pink Floyd . Quella antecedente al long plaiyng “Dark Side Of The Moon”, al lato oscuro della luna.



E Il nuovo gruppo,come ha più volte precisato Nick Mason intende ”catturare” lo spirito dell’epoca” riproponendo atmosfere, spunti, tracce estratte da lavori come The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets ed Ummagumma. E allora in scaletta, con una scenografia dove colori, grafica e voci della natura. come il lungo abbaiare guarda alla luna, si susseguono – a parte una breve pausa- brani come “One of These Days. Arnold Layne. Fearless. Obscured by Clouds. When You’re In. Candy and a Currant Bun., Astronomy Domine. The Nile Song. Burning Bridges. Childhood’s End. Lucifer Sam. Echoes, fino ai bis See Emily Playe A Saucerful of Secrets, con brani con la durata che i fans conosco bene anche quelli come Giuseppe ”Peppino” Cotugno(che non ha saputo alla fregola del videotelefonino)cresciuto a pane Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Tangerine dream, Rolling Stones e via elencando e ai ragazzini che hanno attesto Nick, con una copertina dell’ Lp da fotografare, il concerto resterà nel novero dei concerti da ricordare, per le emozioni che ha suscitato lasciandosi trasportare in una dimensione ”senza tempo” raccolta e raggiunta da Syd e dai fenicotteri rosa. Autori, ricordiamo, nel 1971 di un concerto ” Live at Pompeii” proprio nel teatro all’aperto della città sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 dopo Cristo.



E stasera,lunedì 24 luglio, Nick Mason sarà in concerto con i ”Saucerul Secret” proprio lì, dove riceverà la cittadinanza onoraria come l’altra colonna dei Pink Floid David Gilmour. Una ottima iniziativa dalla città campana che sta ricevendo un concreto e crescente ritorno di immagine e sul piano turistico con le scoperte dell’archeologia e il legame con i Pink Floyd tutto l’anno…Bravi e con il supporto della cultura del fare, facendo vibrare quel gong che è parte della storia dei Pynk, come Pompei.