Con Milano temporale Gionnyscandal canta la forza dell’amore

Rieccolo con un nome d’arte, che desta curiosità, scritto in italoinglese che apre a riflessioni, considerazioni, aperture sull’essere protagonisti di sé stessi, ma senza dimenticare il rapporto con gli altri. E allora Gionata Ruggieri ritorna con ”Milano temporale’ per una variazione climatica…che apre alla forza dell’amore vero che si appresta a raccontare e a cantare in pubblico con una tournèe in cinque date nel 2026

con il “Saudade Tour”, organizzato da Plasma Concerti — un viaggio che celebra dieci anni di carriera e di connessione con il suo pubblico. Conclusione il 15 marzo a Milano, naturalmente…



IL COMUNICATO STAMPA

Dopo aver dato voce alle sue domande più profonde nel libro “ho chiesto al buio”

GIONNYSCANDAL

torna da venerdì 24 ottobre con il nuovo singolo

“milano temporale”

Un racconto intimo e malinconico che attraversa la vulnerabilità e il desiderio, raccontando il bisogno di dare di più e la fragile bellezza di chi, nonostante tutto, sceglie di restare anche sotto la pioggia

GionnyScandal torna venerdì 24 ottobre con il singolo “milano temporale” pubblicato da Daylite Records e distribuito da ADA Music Italy.

Dopo aver mostrato il suo lato più introspettivo nel libro “Ho chiesto al buio”, GionnyScandal riconferma anche nella musica quella stessa urgenza di autenticità e profondità che da sempre lo distingue, trasformando la parola in melodia e la riflessione in emozione.

Con “Milano Temporale” GionnyScandal racconta un amore reale, privo di difese, dove la presenza diventa gesto e la fragilità una forma di forza. È una canzone che nasce dal bisogno di dire senza sovrastrutture, di restare anche quando sarebbe più facile andare via, e di riconoscersi nell’altro proprio attraverso l’imperfezione.

In questo equilibrio di vulnerabilità e verità, si inserisce il verso “Vorrei darti di più… sei Milano con il temporale”, che racchiude l’essenza del brano: una confessione semplice e disarmata, dove la città diventa specchio di un sentimento autentico, capace di mostrarsi nella sua intensità e delicatezza, trovando nella pioggia la propria forma più pura di bellezza.

Sospeso tra sonorità pop e urban e sfumature acustiche e malinconiche, il brano restituisce la trasparenza emotiva di una città viva e sincera, dove malinconia e passione si intrecciano in un linguaggio autentico e immediato, capace di toccare le corde più intime.

Dopo il recente singolo “Noi”, questo nuovo capitolo segna un’ulteriore evoluzione nel percorso artistico e personale di GionnyScandal, che continua a trasformare la propria esperienza in racconto e la sua vulnerabilità in possibilità.

Nella scrittura come nella musica sceglie di non nascondersi, di dire le cose come sono, senza filtri e senza paura, perché è nella fragilità che si nasconde la forma più sincera di coraggio.

Un’autenticità che attraversa anche il palco: nel 2026 dopo l’uscita del singolo, GionnyScandal porterà la sua musica e le sue parole nei club italiani con il “Saudade Tour”, organizzato da Plasma Concerti — un viaggio che celebra dieci anni di carriera e di connessione con il suo pubblico.

7 febbraio – Verona – The Factory

8 febbraio – Pisa – Lumière

20 febbraio – Torino – Bunker Club

23 febbraio – Catania – Ecs Dogana *NUOVA DATA

15 marzo – Milano – Magazzini generali *DATA SPECIALE

Biglietti già disponibili a questo link: https://linktr.ee/gionnyscandaltour

“milano temporale” nasce proprio da tutto questo: dal coraggio di restare quando tutto trema, dalla fragilità che diventa forza, dalla bellezza silenziosa di chi non scappa.

E forse la risposta alla domanda ricorrente — sul perché, quando ci si sente più fragili, ci sembra di essere più veri — è racchiusa proprio in queste note: nel coraggio quieto di chi sceglie di esserci, anche sotto la pioggia.

CREDITI

Scritto da: Gionata Ruggieri

Composto da: Simone Panero

Editore: Chiesa & Partners

Gionata Ruggieri, alias GionnyScandal, firma nel 2016 con la Universal pubblicando Buongiorno, uno dei suoi singoli più emblematici certificato platino.

Qualche anno dopo Gionny ritrova una sintonia speciale con Giulia Jean: insieme danno vita a Per sempre e Solo te e me, due brani che, pur diversi nei toni, parlano entrambi di amore vero, di resistenza emotiva e di sogno condiviso. Entrambe le canzoni ricevono grande attenzione, streaming, visualizzazioni e certificazioni Il suo percorso discografico prosegue con album che segnano tappe importanti: Emo nel 2018, Black Mood nel 2019, poi Black Mood 2 nel 2023, progetto che evidenzia quanto Gionny riesca ormai a fondere leggerezza e profondità, vulnerabilità e forza.

Nel 2025 arriva Saudade, il suo ultimo album pubblicato il 30 maggio: 14 tracce in cui emerge una nostalgia dolceamara, un sentimento che guarda al passato ma non smette di sperare. “Saudade” è una parola portoghese che racchiude molto del mondo emotivo di Gionny: vuoto, desiderio, ricordo.