Con Mercadante a difesa di musica, cultura e Costituzione.

Il tema scelto per la conclusione del progetto ”Altamura in scena, per sabato 20 dicembre, dall’Accademia ” Obiettivo Successo” , con un focus sul compositore Saverio Mercadante, è di quelli che tocca un tasto in continua fibrillazione quando si assiste a veti, difficoltà a far esibire musicisti e interpreti di varie arti in Italia e all’Estero a causa dei conflitti in corso. Il pensiero e la musica, in questo caso,non devono avere confini e ‘diktat’ di sorta.E Mercadante ha avuto la possibilità,nella sua epoca, di potersi esibire in diverse Corti europee. Concetto e opportunità che devono valere soprattutto oggi,nelle democrazie (purtroppo) e nelle dittature consolidate, dove la possibilità di esibirsi, confrontarsi con altre professionalità è ostacolata o soppressa. E’ accaduto anche in Italia in occasioni di festival con il divieto a direttori di orchestra russi o israeliani di potersi esibire. La Musica è libertà, cultura, partecipazione soprattutto se c’è professionalità, comprovata da adeguato curriculum. Non dimentichiamolo!



COMUNICATO STAMPA

“Musica, Cultura, Costituzione”: un focus su Saverio Mercadante

Sabato 20 dicembre alle 17.30 la conclusione del progetto “Altamura in Scena” con un incontro istituzionale

Altamura, 18 dicembre 2025 – Prosegue il progetto “Altamura in Scena” dell’Accademia “Obiettivo Successo” diretta dall’attrice e regista Cinzia Clemente, con un importante incontro istituzionale dedicato al dialogo tra musica, cultura e valori costituzionali.

L’appuntamento si terrà sabato 20 dicembre alle ore 17.30, presso l’ex Conservatorio Santa Croce di Altamura.

L’incontro rappresenterà un momento di spessore culturale e di riflessione condivisa. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Altamura Vitantonio Petronella, del Consigliere Regionale Francesco Paolicelli, della Vice Presidente di Confcommercio Bari e componente di Giunta della Camera di Commercio di Bari Tonia Massaro, seguirà un dibattito con la partecipazione del prof. Giuseppe Pupillo, del prof. Giacinto Moramarco, del Maestro Alfredo Luigi Cornacchia, del Maestro Giovanni Rea, musicista e ricercatore, componente del Comitato Mercadantiano di Napoli, oltre ad un collegamento con lo storico musicale Gian Luca Petrucci.

Al centro del confronto il tema “Musica, Cultura, Costituzione”, con un focus sulla figura di Saverio Mercadante a cui il progetto “Altamura in Scena” è dedicato, sul ruolo della cultura come elemento fondante della comunità, della memoria collettiva e della promozione dei valori costituzionali.

Il progetto è stato realizzato con il contributo finanziario del Consiglio Regionale della Puglia e il supporto del Comune di Altamura.

Un’occasione preziosa per approfondire, confrontarsi e guardare al futuro, riaffermando la centralità della cultura come strumento di crescita civile e sociale.

Info e contatti stampa: accademiaobiettivosuccesso@gmail.com

Mariapaola De Santis: mariapaola.desantis@yahoo.it;