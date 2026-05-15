Con Materia Viva l’artigianato contemporaneo al Sax Barisano

Manufatti esclusivi, originali prodotti con materiali diversi che fanno moda e arredo,con un valore aggiunto- quello del Made in Basilicata- per chi li indossa o ne fa tanta parte della propria casa o della sua vita. Così opere d’arte moderne, lampade in legno, pietre e gioielli artigianali, borse, pochette e creazioni tessili si potranno vedere, toccare, sabato 16 maggio alla galleria Sax Art di via Fiorentini 233 nel Sasso Barisano di Matera. E, naturalmente, incontrare e approfondire la materia con i creatori di ”Materia Viva”