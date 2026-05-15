HomeEventiCon Materia Viva l'artigianato contemporaneo al Sax Barisano
Eventi

Con Materia Viva l’artigianato contemporaneo al Sax Barisano

Franco Martina
Di Franco Martina

Manufatti esclusivi, originali prodotti con materiali diversi che fanno moda e arredo,con un valore aggiunto- quello del Made in Basilicata- per chi li indossa o ne fa tanta parte della propria casa o della sua vita. Così opere d’arte moderne, lampade in legno, pietre e gioielli artigianali, borse, pochette e creazioni tessili si potranno vedere, toccare, sabato 16 maggio alla galleria Sax Art di via Fiorentini 233 nel Sasso Barisano di Matera. E, naturalmente, incontrare e approfondire la materia con i creatori di ”Materia Viva”

Articolo precedente
Adunata Vannacci in ”maggioranza” a Matera. Materia Futura invita sindaco a coerenza
Articolo successivo
Tecnologia e innovazione il prof Gianni Schiuma all’IIS “ Pentasuglia’’
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti