Con Lucio e Raffaella viaggio a Matera tra ricordi ed emozioni

Paper pop vol. 3, ideato e organizzato dal regista, attore Antonio Andrisani è una interessante rassegna, nel mondo delle Sette Muse, che coinvolge il pubblico materano e di passaggio con la presentazione di libri incentrati su figure , che hanno fatto la storia del costume e della vita di generazioni e stagioni diverse. Lucio Battisti e Raffaella Carrà, cantante e donna di spettacolo che hanno caratterizzato tante parte della storia, dei sogni e del costume del BelPaese, saranno al centro di due serate della terza edizione di Paper Pop . E Andrisani ha scelto un luogo, il portico del Palazzo dell’Annunziata, sede della Biblioteca ”Tommaso Stigliani” (che attendiamo possa essere rilanciata con una adeguata dotazione di risorse professionali e finanziarie) per coinvolgere il ”pubblico” in transito nella piazza. Sarà un viaggio tra ricordi ed emozioni (come ripete il noto brano di Battisti) con gli autori dei libri, passaggi musicali, collegamenti con Mogol che ha scritto tante canzoni con e per Lucio, e riflessioni sulla vita di due artisti che per creatività, fantasia, voglia di comunicare e di affermarsi hanno lasciato una traccia nel cuore di tanti. E di “anima” si deve parlare per Lucio Battisti e Raffaella Carrà capaci di cogliere, sperimentare e trasmettere con una canzone,un passo di danza tante sensazioni e umori della vita. Oggi siamo al consumo diffuso, spesso scopiazzato, ”aiutato” e non poco da tecnologia ed effetti speciali di personaggi, cantanti, soubrette costruiti per fare business, che passano per format tv e durano una, due stagioni. E di loro resta poco…Materiale per Paper Pop vol. 100. Chissà.



IL PROGRAMMA

Sabato 9 settembre 2023 alle ore 20,30 Gianfranco Salvatore, Storico della musica, presenta “L’arcobaleno, storia vera di Lucio Battisti”. Interverranno: Mogol (in collegamento) e Dinko Fabris dell’Università di Basilicata.

Lunedì 18 settembre 2023 Adriana Pannitteri (Giornalista Rai) presenta il suo libro “Raffaella Carrà, la ragazza perfetta”. Non mancheranno come di consueto interventi musicali: Enzo Matera e Raffaele Ciniero per l’incontro su Battisti e il duo Duequarti per la Raffaella nazionale.

I SOSTENITORI

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione e patrocinio della Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani, alla Provincia di Matera e CNA Raggruppamento Cinema e audiovisivo e sostenuto da Edil Loperfido, Chiruzzi autolinee, B&B da Ida in Lak’ech.