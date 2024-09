Con le armi del jazz per la pace l’October 2024 ad Altamura

Tanta buona musica con le sensibilità, le interpretazioni di voci e interpreti famosi, nazionali e del territorio – sapientemente scelti dal direttore artistico Antonio Dambrosio- per l’October jazz 2024 che si terrà al Teatro Mercadante di Altamura ( Bari). E con un tema, la pace, dal fronte ucraino- russo a quello israeliano-palestinese a Gaza, che segnerà il pentagramma dei concerti che vedranno via via esibirsi musicisti inossidabili, per fama e professionalità. Merito dell’associazione culturale ”Le Tracce” che ha saputo tracciare …per tempo il solco che lega musica a impegno socio culturale. Si parte venerdi 4 ottobre con il chitarrista australiano Frank Gambale, e Natural High Trio. A seguire, 11 ottobre, Vince Abbracciante ( hammond organ)

Gianni Vancheri ( chitarra) e Antonio Dambrosio (batteria). Per il terzo concerto, di venerdì 18 ottobre, si esibiranno Pino Mazzarano ( chitarre, effetti, loop machine), Cinzia Eramo ( voce) e

Giovanni Astorino ( violoncello) .Il 25 ottobre, chiusura,concerto del materano Gianfranco Menzella (sax tenore) con la Presentazione del cd ed. GLeAM Records, Eugenio Macchia ( piano) Carlo Bavetta (contrabbasso) e Pasquale Fiore ( batteria). Appuntamenti da non perdere. Prenotazioni alla biglietteria del Teatro Mercadante, pronto per una stagione dall’offerta variegata e interessante.



OCTOBER JAZZ 2024”

5° edizione

JAZZ FOR PEACE

Teatro Mercadante Altamura.

Direzione artistica Antonio Dambrosio

L’associazione culturale “LE TRACCE” di Altamura operante dal 2006 sul territorio Pugliese e nazionale nel settore musicale, con particolare riferimento alla didattica musicale, organizzazione di concerti e produzioni discografiche, con presidente il musicista altamurano Antonio Dambrosio, si pone come obiettivo la diffusione della cultura musicale nelle sue varie forme, ad una fruizione sempre più ampia.

Giunti alla la 5° edizione, la rassegna “OCTOBER JAZZ” si svolgerà nel mese di Ottobre 2024, come ogni anno. La rassegna che ha visto, nelle scorse edizioni, la partecipazione di artisti quali, Fabrizio Bosso, Antonella Ruggero, Renzo Ruggeri, Vince Abbracciante, Mirko Signorile, Antonio Dambrosio, Nicola Pisani, Achille Succi, Mario Marzi e tanti altri, mette in luce le risorse del territorio aprendo finestre sul mondo internazionale in un rapporto di interscambio culturale teso al confronto tra diversi approcci.

Quest’anno, in particolare, OCTOBER JAZZ si veste di pace visti i conflitti in atto nel mondo.

Abbiamo bisogno di un mondo migliore con meno armi e più note. La Musica è Pace: “OCTOBER JAZZ FOR PEACE.”

Un Ode al Jazz: Sotto le stellate volte del Teatro Mercadante, risuona l’annuncio della quinta edizione di “OCTOBER JAZZ 24”. Questo autunno, che già promette di tingersi dei colori più caldi e vibranti, invita tutti gli amanti della musica a condividere momenti indimenticabili attraverso quattro serate musicali impeccabilmente curate, in programma.

Aprirà la rassegna un nome di spicco nel panorama jazz internazionale: il chitarrista australiano

FRANK GAMBALE con il suo “Natural High” trio



VENERDI 4 OTTOBRE 2024 ore 21,00

(Special event)

FRANK GAMBALE

NATURAL HIGH trio

Frank Gambale / chitarra

Jerry Leonide / piano

Dominique Di Piazza / basso elettrico



VENERDI 11 OTTOBRE 2024 ore 21,00

VINCE ABBRACCIANTE / ANTONIO DAMBROSIO / GIANNI VANCHERI trio

I LOVE HAMMOND

Vince Abbracciante / hammond organ

Gianni Vancheri / chitarra

Antonio Dambrosio / batteria



VENERDI 18 OTTOBRE 2024 ore 21,00

PINO MAZZARANO / CINZIA ERAMO / GIOVANNI ASTORINO trio

REBEL HEARTS

Pino Mazzarano / chitarre, effetti, loop machine

Cinzia Eramo / voce

Giovanni Astorino / violoncello



VENERDI 25 OTTOBRE 2024

GIANFRANCO MENZELLA 4et

DEDICATED TO BOB BERG

Presentazione del cd ed. GLeAM Records

Gianfranco Menzella / sax tenore

Eugenio Macchia / piano

Carlo Bavetta / contrabbasso

Pasquale Fiore / batteria

Presenta Aldo Bagnoni



Nel cuore di una città che ha sempre saputo apprezzare e nutrire l’arte, “October Jazz 24” emerge non solo come un’occasione di festa, ma come un vero e proprio ponte culturale, un viaggio attraverso le diverse sfumature del jazz, dalle sue radici più profonde alle sue evoluzioni contemporanee. Ogni serata promette di essere un’esperienza unica, un dialogo tra passato, presente e futuro, un’opportunità per perdere e ritrovare se stessi nelle avvolgenti melodie jazz.

Si ringrazia il Teatro Mercadante nella persona dell’amministrare unico Vito Barozzi, e l’intero staff artistico tecnico e amministrativo, e gli sponsor sostenitori del progetto, (vedi locandina).

