Con “La pace in testa” il 28 gennaio in piazza a Matera

Il mondo, colpito da una smemoratezza collettiva rispetto alle tragedie del secolo scorso, sembra oramai scivolare rapidamente verso una guerra mondiale che, partita “a pezzi” (come rilevato già da tempo in solitaria da Papa Francesco), nessuno sembra essere in grado di fermare. E una delle cose più preoccupanti che fanno pensare al peggio è che, a fronte della inettitudine delle classi politiche, corrisponde un mutismo delle masse popolari che in altri tempi sono scese in piazza in tutto il mondo per imporre scelte di pace. Niente o quasi sembra smuovere le coscienze che sembrano essere anestetizzate. Nemmeno le migliaia di morti civili con donne e bambini a fare da carne da macello fanno impressione. Tutto appare normale e/o lontano. Ma è ovviamente tutto drammaticamente vicino e riguarda la nostra vita e le nostre coscienze. E’ pertanto meritorio che ci sia qualcuno che ostinatamente e in direzione contraria provi a smuovere acque e coscienze con iniziative che abbiano come obiettivo la cultura della pace, del dialogo tra i popoli. Ad esempio si legge in una nota che “Continuano a Matera le attività per parlare di pace non solo con riferimento al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, ma anche riguardo alla pace da costruire all’interno della nostra comunità. Sono tante le realtà associative di diversa ispirazione e ambiti di attività che, mosse da un profondo amore per la pace, hanno deciso di incontrarsi e avviare un dialogo che ha avuto come risultato la stesura di un “decalogo della Pace”. Si tratta di una serie di buone pratiche che ogni persona può adottare all’interno della propria comunità per contribuire alla costruzione una pace “giusta”, che non dimentichi l’esistenza dell’altro e dei suoi diritti. Il decalogo verrà presentato e condiviso con l’intera cittadinanza in occasione dell’iniziativa che si terrà il 28 gennaio alle ore 12.00 in Via del Corso (davanti alla filiale di Banca BPER). Saranno presenti il Comitato per la Pace di Matera, insieme a Associazione L’Elicriso, Movimento dei Focolari – Comunità di Matera, Comunità di Sant’Egidio, Chiesa Evangelica Battista di Miglionico e Il Sicomoro Soc. Coop. Soc. Il decalogo sarà illustrato avendo l’obiettivo di raggiungere più persone possibile. Per tale ragione, il testo è stato tradotto in francese, arabo e inglese. Durante l’iniziativa sarà chiesto a chi partecipa di appuntare su un post-it l’impegno personale che ogni individuo assume idealmente con sé stesso e la comunità per farsi portatore di pace.

I post it verranno poi assemblati su uno spazio condiviso,”Il muro che ci p(i)ace”, per comporre una grande bandiera della pace.”

