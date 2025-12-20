Con la musica di ”Fratelli tutti” note solidali al concerto della Caritas

E la voce del gruppo guidato da Fra Giamparide Nappi ha contribuito a rafforzare legami e impegni che la Caritas diocesana di Matera mette in campo ogni giorno per quanti sono rimasti indietro, a cominciare dalle mense della Fraternità di don Giovanni Mele e della parrocchia di San Rocco. Una delle priorità ricordate in occasione della cena della solidarietà, realizzata con il contributo di privati, presso la sala ricevimenti del Matera hotel. Serata della spensieratezza a parte l’incontro ha contribuito a ricordare ancora una volta i dati sulla povertà in aumento, aldilà delle ipocrisie di Governo e delle contraddizioni emerse dalla Finanziaria, che coinvolge sempre più varie fasce della popolazione italiana. Il ceto medio è ampiamente nella fascia di povertà e l’economia del Belpaese continua ad arretrare, con il taglio dei servizi che colpisce soprattutto fasce deboli che vivono in uno stato di precarietà.



IL COMUNICATO STAMPA

Cena della Solidarietà Caritas: 300 persone accolte nel segno della fraternità

Si è svolta giovedì 18 dicembre, nella sala ricevimenti dell’MH Hotel di Venusio, la tradizionale Cena della Solidarietà promossa dalla Caritas Diocesana di Matera-Irsina, un appuntamento al quale hanno partecipato quest’anno circa 300 persone seguite dai centri di ascolto delle Caritas parrocchiali di Matera e provincia.

Alla serata ha preso parte anche l’ Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico mons. Benoni Ambarus, a testimonianza della vicinanza della Chiesa alle persone più fragili.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio: nel suo saluto ai partecipanti il Direttore della Caritas diocesana, don Angelo Tataranni, ha ringraziato in particolare il gruppo UNAHOTELS MH Matera che ha messo gratuitamente a disposizione la sala ricevimenti Giardini Venusio, lo staff della cucina e del personale di sala per la professionalità e la cura nel servizio ed il gruppo Maiora – Despar Centro Sud che ha fornito i prodotti necessari alla realizzazione della cena.

La serata è stata allietata dalla musica della band “Fratelli Tutti”, guidata dal cappellano della Casa Circondariale di Matera, fra Giamparide Nappi, che ha contribuito, insieme ai balli, a creare un clima di festa e di amicizia.

La Cena della Solidarietà si inserisce nel più ampio e quotidiano impegno della Caritas diocesana a favore delle persone in difficoltà che proseguirà anche nel giorno della Natività con il Pranzo di Natale servito nelle due mense Caritas di Matera, quella della Fraternità don Giovanni Mele e quella della Parrocchia di San Rocco.

Secondo il Report Statistico Nazionale 2025 di Caritas Italiana, in Italia oltre 5,7 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta (9,7% della popolazione), con un aumento del 3% delle persone assistite rispetto all’anno precedente. Un contesto che rende ancora più urgente e necessario il lavoro quotidiano delle Caritas sul territorio.

Erasmo Bitetti