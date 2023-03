Con KiaOra il saluto maori sul pentagramma dei Meridiana

” Ciao…” Ed è una parola, in sintesi, un inno all’armonia della natura, allo stare bene con sè stessi, con gli altri, lontano dalla dimensione alienante della stagione da confinamento domiciliare del virus a corona (via gli anglicismi vuoto a perdere) che la lingua maori offre a quanti vogliano recuperare la scintilla di ritmi, sensazioni, sonorità che viaggiano sulle ali della passione . Lo diciamo dopo aver ascoltato, nelle atmosfere notturne, il cd ” Kiaora” inciso da Dino Plasmati e dal rinnovato gruppo dei Meridiana, alla ricerca dell’essenza della musica dell’anima, tra creatività e sperimentazione . E con una scelta azzeccata di chiamare ” KiaOra” il lavoro di un nuovo orizzonte musicale che viaggia sulle sonorità del nuovo e del vecchio mondo. Un viaggio che dai cromatismi di copertina, tante tessere di un festoso mosaico di note e di ambienti che aprono ai 12 brani, come le ore di una meridiana…che segnano le intensità della luce del sole, tra alba e tramonto, e spingono all’ascolto e ad ascoltarsi. Brani che invitano a viaggiare idealmente da un approdo all’altro, tra ritmi blues, jazz e afro che ci hanno ricordato in alcuni passaggi i grandi interpreti di scuola napoletana: da Tony Esposito a James Senese a Pino Daniele. Reminiscenze personali che finiscono Oltreoceano tra accenni classici, samba e bossa nova e con Dino, pronti a tirar fuori i maestri e gli accordi giusti. Ma ascolta e riascolta ”Kiaora”, un brano che dura 9.58 minuti ma che va avanti con piacevolezza, e che far venir viene vo di immaginare con lo sfondo di un video o di un quadro gli altri lavori del Cd. Un titolo e un programma: Come ti pare, Occhi scuri, mareverderame, Voyage, Mc, Beija Flor, Blue Dream, Song for Albert, Distance, Wonderful Poem e Cupido…che è un inno all’amore, all’amicizia allo stare bene, ritornando alle libere traduzioni del KiaOra maori. Non scenderemo nelle valutazioni del critico musicale, che leggeremo più avanti nella argomentata recensione di Luigi Viva, biografo di Pat Metheny, ma invitiamo a quanti si apprestano ad ascoltare il cd o ad assistere ai concerti dei Meridiana di farlo con attenzione. E più lo si ascolta e più si ha l’imbarazzo di indicare quale ci sia piaciuto di più. Un brano per ogni ora, come le meridiane. Anzi della Meridiana, ricordando la recente esperienza che ha portato alla incisione del cd dopo il festival Majatica Jazz a Ferrandina, comune che negli ultimi tempi si è segnalato per vivacità culturale, e per quanto fatto in passato con i quattro dischi registrati tra il 1996 e il 2000 anche con l’apporto di ospiti come Gegè Telesforo, John McRae e Marconi Sannini. Merito di Dino Plasmati (chitarra) e di quanti hanno voluto far parte di una nuova stagione musicale: Vittorio Palmisano ( piano&Keyb), Pierluigi Balducci (basso) e Gianlivio Liberti alla batteria. Ma vanno citati anche altri protagonisti che hanno portato alla incisione per l’etichetta discografica Farelive: la grafica di Peppino ‘’Phibrilla’’ Barberio e Eus Montemurro per gli Studi Music Suite. Abbiamo dimenticato i fans…e alcuni erano già a tendere l’orecchio nella Cupa cisterna risonante di Via Fiorentini, nel Sasso Barisano, rapiti da un suono ipogeo che Dino ha fatto vibrare all’unisono dalle corde della sua chitarra.