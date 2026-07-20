Con il vento in poppa…la banda della Marina il 26 luglio in concerto a Matera

Un gradito approdo nella Città dei Sassi , per restare nel gergo marinaresco, con il concerto che domenica 26 luglio la Banda musicale della Marina militare terrà in piazza san Francesco d’Assisi nell’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo. Il repertorio è di quelli che spazia da un mare all’altro…dei generi musicali dal classico al rock che i musicisti, diretti dal maestro capitano di vascello Antonio Barbagallo. L’evento, riporta la nota, vede come soggetti promotori il Comune e la Fondazione Matera-Basilicata 2019. Vele issate per un grande concerto e, immaginiamo, in prima fila i ”ragazzi” dell’Associazione Marinai di Matera pronti a salpare sulle onde del pentagramma musicale segnato da ancore, vele, boe e imbarcazioni di varia stazza.



IL COMUNICATO STAMPA

Concerto della Banda Musicale della Marina Militare per Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026

Domenica 26 luglio, alle ore 21:00, in Piazza San Francesco a Matera, la Banda Musicale della Marina Militare si esibisce in concerto sotto la direzione del Maestro Capitano di Vascello Antonio Barbagallo. L’iniziativa si realizza con il sostegno della Provincia di Matera, del Comune di Matera e della Fondazione Matera Basilicata 2019, nell’ambito di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

L’appuntamento, a ingresso libero, è aperto alla cittadinanza e offre un momento di musica dal vivo in uno degli spazi pubblici più suggestivi del centro storico.

La Banda Musicale della Marina Militare è uno dei più antichi complessi bandistici militari italiani: le sue origini risalgono al 1861, con la nascita della Regia Marina Italiana, mentre il Corpo Musicale viene istituito ufficialmente nel 1879. La Banda è composta da un Maestro Direttore, un Maestro Vicedirettore e 102 orchestrali, provenienti dai Conservatori e dagli Istituti di Musica italiani. Attualmente è comandata dal Capitano di Fregata Aniello Grasso e diretta dal Capitano di Vascello Antonio Barbagallo. Il suo repertorio spazia dalle marce militari al sinfonico, dal lirico al pop e al rock, e l’ha portata a esibirsi su alcuni dei palcoscenici più prestigiosi in Italia e all’estero, dal Teatro alla Scala al Festival di Sanremo, dalle Terme di Caracalla alla tappa giapponese del Tour Mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci nel 2024.

Il programma musicale propone un viaggio tra tradizione e contemporaneità, rendendo omaggio alla grande cultura bandistica italiana e aprendosi ai linguaggi della musica sinfonica, del musical, del pop e del rock. Accanto a pagine caratteristiche come A Tubo di Ernesto Abbate e La Ritirata di Tommaso Mario, saranno eseguiti brani di Rossini, Verdi e Puccini, richiamando la storica funzione delle bande nel diffondere il repertorio operistico. Completano la serata Pilatus: Mountain of Dragons di Steven Reineke, Memory da Cats, Music di John Miles e il medley Pop & Rock Memories dedicato alle musiche di Deep Purple, Michael Jackson e Queen.



Ufficio stampa/ Press Office

Fondazione Matera Basilicata 2019

Via La Vista,1

75100 Matera

Ph. +39 0835 256384

www.matera-basilicata2019.it