Con il rombo della Lotus intesa tra Emerson e Nicola

Un incontro al Gran Premio di Bari, https://giornalemio.it/eventi/anche-emerson-fittipaldi-al-traguardo-del-gran-prix-di-bari/, e una amicizia tra il campione italo brasiliano di una Formula Uno che faceva emergere le qualità e il coraggio dei piloti rispetto alla iperelettronica e ai regolamenti stringenti di oggi, con Nicola Cippone dell’Eclat Racing nel solco di una tradizione e di una comunanza di vedute che si chiama Lotus. Attendiamo sviluppi e iniziative comune.

COMUNICATO STAMPA

Éclat Racing e Emerson Fittipaldi:

a Bari nasce un dialogo che guarda

al futuro del motorsport storico

Incontro in occasione del 60° anniversario

dell’ASI – Automotoclub Storico Italiano

Un incontro dal forte valore simbolico e progettuale, che apre scenari di grande interesse per il motorsport storico: in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario dell’Automotoclub Storico Italiano, a Bari si è tenuto un momento di confronto tra il pluricampione del mondo di Formula 1 Emerson Fittipaldi, 79 anni, e il team ASD Éclat Racing, guidato dal Team Manager Nicola Cippone.

Nel contesto della 9ª Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari, uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama motoristico internazionale dedicato alle vetture storiche, si è sviluppato un dialogo che ha messo in luce una significativa convergenza di visioni attorno al progetto Éclat Racing e alla valorizzazione della Lotus Eclat.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di approfondimento tecnico e umano, nel segno della tradizione Lotus Cars, di cui Fittipaldi è stato protagonista in una delle stagioni più iconiche della Formula 1. Il campione brasiliano ha mostrato interesse per l’impostazione e lo spirito del progetto, riconoscendone la coerenza con il DNA storico del marchio.

“Preferisco parlare di affinità elettive” – ha dichiarato Nicola Cippone – “perché questo incontro nasce da una visione comune e da una sensibilità condivisa verso la storia e l’identità Lotus. È stato un momento importante, che apre prospettive interessanti per il futuro.”

Determinante, in questo contesto, il ruolo di Gianluca Bardelli, pilota ufficiale della ASD Éclat Racing, che ha favorito il dialogo tra le parti, creando le condizioni per un confronto diretto tra esperienza, memoria sportiva e progettualità contemporanea.

A Bari si è così delineata una narrazione che attraversa generazioni e geografie: dal Brasile all’Italia, dalla storia della Formula 1 alla passione per le competizioni storiche. Un filo rosso che unisce figure, visioni e percorsi diversi, nel segno di una possibile evoluzione condivisa.

L’incontro con Emerson Fittipaldi rappresenta l’inizio di un percorso di dialogo e confronto, che potrebbe tradursi in sviluppi futuri di grande rilievo per il progetto Éclat Racing.

Ufficio stampa ECLAT RACING

eclatracingclub@gmail.com