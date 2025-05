Con il mito dei New trolls a Laterza mezzo secolo di rock progressive..

…e di tante ”Carezze della Sera” sulle note di un ”Concerto Grosso” che ha fatto scendere,stravolgendola, da Monte Calvo in una notte di oltre 50 anni fa un’opera del compositore russo Modest Petrovič Musorgski, che ha aperto nuovi orizzonti nelle sperimentazioni e contaminazione musicali. I New Trolls che si son esibiti nella serata del 21 maggio per due ore e mezza in piazza a Laterza, per la festa patronale di ”Maria Santissima Mater Domini”, hanno richiamato fans di ieri e di oggi. E lo spettacolo, tra battute, brani della preistoria e della storia del gruppo, priva da tempo dell’indimenticabile Vittorio De Scalzi, ha incantato la piazza per l’ adrenalina – nonostante gli anta di alcuni – messa nella esecuzione di tanti successi del passato. Ricky Belloni, il baffuto e capellone Giorgio Usai, Andrea Cervetto e Alex Polifrone hanno ricordato come la stoffa dei musicisti di strada di ieri non si scolorisce e non si infeltrisce mai… Anche con gli assolo ”strumentali” di chitarra, tastiere e batterie diventate la colonna sonora di quanti sanno inventare, creare, nonostante – come hanno ricordato – si arrivi ultimi in maglia nera a Sanremo.



I New Trolls, che avevamo visto nel 2023 a Pomarico ( Matera) sono e restano una colonna del rock progressive (con Pfm, Banco, Area, Le Orme ecc) e delle sperimentazioni creative e di tanti brani, dai testi mai banali, che coniugano poesia, impegno sociale e speranze per un domani migliore. Eccone alcuni : ” La Signora degli anelli”, ” Faccia di Cane” scritta per loro da Fabrizio De Andrè all’irriverente ” America Okay” scritta da Mogol per giungere, con una medley alla chitarra della loro preistoria come l’hanno definita, a una sequenza di successi che i fans- soprattutto quelli con capelli bianchi – hanno cantato a memoria. Tra questi ” Miniera, Aldebaran, Annalisa, Una notte sul monte Calvo, Chi mi può capire, Poster, Sensazioni, Autostrada, Vorrei comprare una strada e Signore io sono Irish…che si presenterà in Paradiso in bicicletta. Poi un accenno delle antologie di Concerto Grosso con l’Adagio, l’Allegro 1 e 2 con l’appuntamento per il 18 luglio a Monopoli ( Bari) insieme a una grande orchestra e l’arrivederci dirompente tra assoli, vocalizzi, de ” Le Roi Soleil” il re Sole… E sul treno della storia del rock ci sono loro. Bravi.