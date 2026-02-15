Con il Cai Carnevale nei Sassi con allegria e stasera a Montescaglioso

E come avevamo anticipato non sono mancati i fedelissimi della escursione di Carnevale negli antichi rioni di tufo che, per la seconda edizione consecutiva, hanno partecipato con travestimenti semplici alla spensierata festa multicolore organizzata dalla sezione Cai di Matera ” Falco Naumanni” con la partecipazione di due simboli identitari del Carnevale di Montescaglioso https://giornalemio.it/eventi/e-due-con-cucibocca-quarnvalon-e-il-cai-vstit-a-mosckr-jis-o-soss/. Così, nonostante la giornata coperta, all’appuntamento di piazza Pascoli c’era anche una carnival street band, Carnevalone,il Cucibocca e maschere da raduno spontaneo. Il ”La” per stare in tema lo ha dato dal cielo il volto du ”striscgn”, il falco grillaio, simbolo del Parco della Murgia e dell’associazione di trekking materana ”Falco Naumanni” che ne porta il nome scientifico. Stasera invito a Montescaglioso con la sfilata di carri, animazione di strada e il concerto, alle 2030, del DJ set by De Xenia e Rossella Dipierro, con il gran finale che vedrà la partecipazione speciale della guest star Cristiano Malgioglio.

