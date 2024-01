Con i versi di Rocco Scotellaro a Montescaglioso

Ricordano Giorgio Gaber: La Libertà è Partecipazione.Ci sono piccoli gruppi di cittadini che propongono l’AGIRE come strumento per connettere persone. Lo scopo è lavorare su un sentimento comune, sul bisogno di condivisione di valori, sulla voglia di essere protagonisti di un cambiamento capace di materializzare una differente idea di COMUNITÀ .——L’evento del 13 Gennaio: “Rocco Scotellaro Aspettando l’Alba” va in questa direzione. Grazie a Michele Finizio, Piero Pacione, Adele Caputo e Gregorio Giamba.Ti aspettiamo nel nuovo spazio di “CulturAttiva”