Con i Ragnatela Folk Band da Podus a Bosco Coste

L’appuntamento, come riporta la locandina, è per stasera in un luogo dove stelle, luna, natura, musica, buona tavola e un bicchiere di quello buono invitano a tirare fino a tardi. L’invito e dei Ragnatela Folk Band, il noto gruppo materano, promotore di un festival che manca eccome nella programmazione di eventi estivi, che non si lascia pregare quando si tratta di ”lavorare” per valorizzare le tradizioni. Pronti? Si canta e si abballa..

IL POST DEI RAGNATELA FOLK

Stasera suoniamo a Podus – Bosco Coste – Grottole (MT).

In mezzo alla natura, dove la terra resiste e continua a donare frutti, la nostra musica si intreccia a un sogno che non si lascia piegare.

È una festa di amicizia, coraggio e libertà.

E noi siamo felici di celebrarla insieme a voi.

🕤 Ore 21:30

🎶 Ragnatela Folk Band

#RagnatelaFolkBand #RFBtour2k25 #Tarantella #MusicaPopolare #Grottole #Estate2025