“Abbiamo la fortuna di poter guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Ed è con quegli occhi che diamo seguito al nostro progetto di sensibilizzazione all’arte della poesia e della letteratura, scommettendo ancora una volta sull’efficacia del tema fiabesco e puntando all’incanto di grandi e piccini” dicono Roberto Marius Treglia e Alberto Greco, autori e attori di “Fole nello zainetto”.

Un libro può salvare una brutta giornata, una storia ben raccontata può salvare la letteratura, entrambi possono salvaguardare la sensibilità in divenire e la creatività di un bambino che ascolta.

Dopo il successo ormai consolidato di Wonder Christmas Land, la maestosa produzione artistica natalizia che ogni anno richiama a Gallipoli migliaia di presenze da tutta Italia, POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali torna in scena con un altro progetto riservato a bambini e famiglie. Il 5 e 12 giugno (ore 18.00) l’area “Pineta avventura” del Parco Gondar di Gallipoli (litoranea lung. G. Galilei – ingresso da via K.Gandhi) ospita “FOLE NELLO ZAINETTO”, un percorso di performance teatrali, interattivo e nella natura, con al centro lo spettacolo inedito “Non c’era una volta” studiato e realizzato per portare gli spettatori alla scoperta dei segreti dei fratelli Grimm e dell’origine di molte loro grandi fiabe, da Hansel e Gretel a Cappuccetto rosso, da Raperonzolo a Biancaneve.

Protagonista è proprio una coppia di attori in vivaci abiti ottocenteschi, i “fratelli Grimm” appunto, ormai caduti in miseria a causa di ragioni economiche e questioni diplomatiche fra di loro. Tuttavia, per sfuggire alla miseria decidono di pellegrinar per tutta l’Europa e di sfruttare l’abilità oratoria e la penna facile di Ludovico Jacob, il maggiore dei due, e l’esilarante fantasia frammista all’irreparabile imbranataggine di Gullielmocarlo, il fratello minore. I Grimm decidono di raccogliere leggende e racconti tra i villaggi, farne di ciascuna una storia accattivante e cantarle poi tra le genti per racimolar qualche spicciolo, proprio come dei menestrelli! Un giorno però un vecchio ricco mecenate ordina loro di scrivere una storia che esaltasse le grazie e la bellezza di sua figlia, che però aveva modi poco aggraziati e un aspetto per niente gradevole. I Grimm accettano ma pentendosene subito dopo. Ludovico Jacob perde presto l’ispirazione e proprio non riesce a riaverla nemmeno con le rocambolesche trovate di suo fratello Gullielmocarlo, che suggerisce un pastrocchio di favole e manda in totale confusione la creatività del fratello maggiore. Insomma, a suon di battute e capriole, di maschere e costumi, di miti e leggende finalmente ai due vien qualche idea e Ludovico Jacob scrive una nuova fiaba…

“Abbiamo la fortuna di poter guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Ed è con quegli occhi che – da costruttori di fole, come amiamo definirci – diamo seguito al nostro progetto di sensibilizzazione all’arte della poesia e della letteratura, scommettendo ancora una volta sull’efficacia del tema fiabesco e puntando all’incanto di grandi e piccini” dicono Roberto Marius Treglia e Alberto Greco, autori e attori di “Fole nello zainetto”, nonché product manager ed executive manager di POIEOFOLA’. “Con il nostro progetto, portiamo i ragazzi nella fiaba, ospitando i nostri piccoli avventurieri in un luogo naturale, all’aperto, magicamente allestito in maniera fiabesca, dove potranno assistere alle peripezie di due fratelli che per tirare a campare, scrivono delle storie, intrecciando vicende e personaggi, fino a scrivere il finale delle fiabe più celebri che proprio i Fratelli Grimm hanno lasciato in eredità al mondo intero” concludono Treglia e Greco.

IL BENVENUTO DEI FRATELLI GRIMM. All’arrivo del pubblico, i famigerati fratelli Grimm faranno la propria apparizione con una pièce introduttiva al mondo delle fiabe.

NON C’ERA UNA VOLTA. A seguire, il via alla passeggiata in natura, tra scenografie fiabesche e percorsi teatralizzati nel bosco, durante la quale prenderà vita lo spettacolo interattivo. Gli attori che impersonano il genio creativo dei Fratelli Grimm, insceneranno insieme ai piccoli ospiti le più celebri tra le favole della loro letteratura. che i ragazzi saranno ben lieti di rivivere con un coinvolgimento diretto in prima persona “on stage”. Le abilità d’improvvisazione degli attori rendono lo spettacolo dinamico e interattivo.

AREA PIC NIC. La struttura dispone di un’area picnic all’interno del parco dove le famiglie possono sostare dopo lo spettacolo.

DOVE SIAMO. Pineta Avventura, un’area permanente da giugno a settembre dedicata ai bambini all’interno del Parco Gondar di Gallipoli (a pochi metri dello stadio comunale). Ingresso da via K.Gandhi.

BIGLIETTO. 8 euro ingresso per bambino. 10 euro ingresso per adulto.

DURATA DEL PERCORSO. Due ore circa.

PRENOTAZIONE all’indirizzo https://link.dice.fm/folezainetto5giugno per il 5 giugno e al https://link.dice.fm/folezainetto12giugno per il 12 giugno

INFO al numero 3296373342.

