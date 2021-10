Sì. Continuano a chiamarli così i camion dalle generose volumetrie, peso e capacità, che affrontano strade spesso non al passo con i tempi, che richiedono efficienza, controllo, prontezza di riflessi e buon senso quando è il caso di riposarsi e far riposare i cavalli di un accessoriato turbo star. E per la signora Grazia Ambrosecchia, materana, classe 1939, la guida di autotreni dalla Sicilia alla Lombardia, dal Belgio all’Olanda, fino al 1982 sono stati un lavoro e una passione, che le hanno consentito di effettuare trasporti e di girare in lungo e in largo.



Si sono ricordati di lei, domenica scorsa, gli appassionati del Lambretta Club Matera-Sassi-Basilicata e del Club auto moto storiche di Matera consegnandole una targa, per il 4° memorial Leonardo Cascione, il compianto fondatore del Lambretta club, che ha macinato migliaia di chilometri proprio come la signora Grazia.



La consegna fuoriporta a Montescaglioso ed è stata l’occasione per ricordare una stagione della vita, trascorsa sui camion, tra partenze, arrivi, sacrifici e soddisfazioni, come l’attestato per guida di mezzi pesanti su strade nazionali e internazionali ricevuto nel 2003. Nel servizo postato sul canale youtube, all’indirizzo https://youtu.be/AHfCc9CYGrY, l’intervista rilasciata al collega e presidente del Lambretta Club, Giovanni Scandiffio. Tanti ricordi, aneddoti per la nostra camionista che conseguì la patente di guida di categoria B nel 1966 e quelle per condurre i mezzi pesanti nel 1972-1973. Smise a 65 anni di condurre ” macchine” sulle strade italiane ed europee. Il prossimo 19 ottobre compirà 82 anni. Auguri e sulla torta un camioncino con un carico di candeline ci sta tutto…



Nell’ Agriturismo Olivara di Montescaglioso, alla presenza di oltre novanta soci (dei circa duecento iscritti ai due club) si è proceduto all’assegnazione del 4° Memorial Leonardo Cascione, indimenticato fondatore dei due Club e appassionato collezionista di mezzi d’epoca.

Il riconoscimento è andato alla sig.ra Grazia Ambrosecchia, prima materana guidatrice di autotreni.



La dinamica autotrenista (che già guidava le autovetture negli anni Sessanta) incominciò a condurre camion, autosnodati e autoarticolati negli anni Settanta, viaggiando non solo in Basilicata e nelle regioni vicine, ma coprendo anche le rotte internazionali verso il Nord Europa.

Un mestiere che mi ha appassionato – ha detto la signora Grazia, oggi ottantatreenne – e che mi ha permesso di conoscere nazioni e luoghi diversi, oltra che a collaborare attivamente allo sviluppo delle attività familiari.

