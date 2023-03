Con Giorgia a Matera per il Blue Live Outdoor Tour

Una voce raffinata che continua a raccogliere consensi, come quella di Giorgia, che sarà a Matera il 13 luglio per l’Oversound Music Festival nel Parco del Castello Tramontano. E dopo il successo sanremese con ”Parole dette male” c’è tanta curiosità per il nuovo lavoro tinto di ”Blue”, di blues e rock, che farà sognare fans di ieri e di oggi. Prevendita avviata per una stagione musicale sul palco dell’antico maniero, che farà scaldare i cuori per gli appassionati della musica di qualità.

GIORGIA

FA TAPPA ALL’OVERSOUND MUSIC FESTIVAL DI MATERA

CON IL SUO “BLU LIVE OUTDOOR” TOUR

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023

BIGLIETTI IN VENDITA DA OGGI

GIORGIA fa tappa all’Oversound Music Festival di Matera con il suo “Blu Live Outdoor” Tour, il 13 luglio 2023 alle ore 21:00 nella splendida location del Parco del Castello Tramontano.

Dopo il ritorno sul palco dell’Ariston per la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo ed il successo con il brano in gara “Parole Dette Male”, GIORGIA nei prossimi mesi sarà protagonista di una tournée senza precedenti, inanellando un sold-out dopo l’altro. Il viaggio dell’artista nei più spettacolari Festival estivi d’Italia fonderà la bellezza dei luoghi con le nuove e libere sonorità del suo ultimo album, “Blu¹”, capace di mescolare ritmi contemporanei e venature r’n’b in canzoni non confinate in etichette preconfezionate.

Il repertorio di Giorgia spazia dal pop al soul, passando per il blues e il rock, con testi profondi e intensi che parlano di emozioni, sentimenti e vita quotidiana. La sua voce potente e versatile è in grado di regalare al pubblico emozioni forti, attraverso note alte e intense, ma anche momenti di dolcezza e intimità.

Le prevendite per l’evento di Matera del “Blu Live Outdoor” sono disponibili a partire da oggi, martedì 28 marzo 2023 su TicketOne e TicketSms .

DOGMA95, società di riferimento nell’organizzazione di eventi live in Sud Italia, nasce dalla sinergia tra Musica e Parole, MilanoK3 e PM Eventi. Nel 2023 porta a Matera l’Oversound Music Festival, già presente in Puglia nelle precedenti due edizioni.

