Con Gesù Bambino il Presepe dei Piccoli all’Addolorata

A descriverlo, in un pieghevole, il dinamico parroco della parrocchia di Maria Santissima dell’Addolorata del Rione Serra Venerdì -a Matera- don Michele Larocca, che ha una virtù piuttosto rara come il carisma di saper parlare con poche ed efficaci parole al cuore di tutti. E l’annuncio ” Oggi è nato nella città di Davide, un Salvatore, che è Cristo signore ( Luca 2,II) è il ” La” alla seconda edizione del presepe dei piccoli, in programma il 27 e 28 dicembre e poi il 4 gennaio 2023. Un evento che – leggiamo- si articola in sei scene principali: l’Annunciazione dell’Angelo alla Vergine Maria, il sogno di Giuseppe, la vita quotidiana a Betlemme, il Palazzo del Censimento, la Locanda e la Natività’.



Un centinaio i personaggi impegnati, tra bambini, fanciulli, giovani e nonni, in scena con gli abiti tradizionali dell’epoca. Le scenografie sono ad opera di Luigia Bonamassa. E il sostegno delle catechiste della comunità cristiana, con materiale da riciclo e di scarto. Il tutto con la preziosa compagnia di animali veri: galline, maiali, asini, pecore! Al termine del percorso , al pubblico sarà offerta la degustazione di alcuni prodotti tipici da parte di alcune aziende di Matera, come segno di condivisione e fraternità, mentre una voce ”fuori campo”, con le parole del Vangelo farà da cornice a tutto l’evento. ” Coraggio, andiamo a Betlemme, la Gioia ci attende” conclude con una esortazione don Michele…Auguri e passate parola per assistere alla rappresentazione del presepe dei Piccoli.