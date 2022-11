Con Ferrante d’Aragona a lezione di storia nel castello di Miglionico

Un viaggio teatrale nel tempo nelle sale del castello del ”Malconsiglio” per ascoltare dai protagonisti del tempo quali interessi mosse la congiura dei Baroni, e non solo, del Regno di Napoli nel XV secolo, contro un sovrano ”illuminato” come Ferrante d’Aragona che avrebbe voluto ammodernare lo Stato cominciando dagli aspetti fiscali. E quando si toccano tasca e poteri i potenziali ”defraudati” si coalizzano per non perdere quanto acquisito, nè più nè meno come accade oggi con alleanze, cambi di casacche per restare saldamente seduti alla poltrona. E la efficace rappresentazione ‘’ La congiura dei baroni-L’intreccio del potere’’ a cura dell’Ensemble TeatroInstabile- diretto dall’attore e regista Giuseppe Ranoia- ne è stata un fedele esempio di come quella prassi sia sempre attuale. Lo abbiamo apprezzato, nella prima di sabato 12 novembre,https://giornalemio.it/cultura/intrighi-a-corte-nelle-sale-del-castello-del-malconsiglio/ insieme ad altri visitatori . Nonostante la giornata piovosa, ma ricca di contenuti grazie alla capacità interpretativa e rappresentativa degli attori, ai quali va il plauso per la passione e la professionalità mostrate.



A cominciare dalle piccole cortigiane del tempo, che hanno annunciato l’arrivo a Miglionico dell’illustre sovrano e della sua corte. Re e regina che si sono scambiati timori,impressioni sulle difficoltà del momento politico e di quanto sarebbe potuto accadere, riportato nei conciliabili tra baroni pronti a tramare tra lusinghe e minacce, pur di evitare che l’ingrato – a loro dire- sovrano andasse avanti con la sua riforma. Consigliata e portata avanti anche da figure ritenuti di basso lignaggio, come il segretario di Stato, che tra fedeltà alla corona e compromessi finirà sacrificato dalla sua coscienza. Un clima difficile, riportato anche dal colorito dialogo tra la servitù del castello, tra briciole di saggezza popolare e giudizi veritieri sui comportamenti baronali. E il pubblico ha verificato sul campo, come i tempi non siano cambiati. Anzi. Conferme venute da un capitano di ventura, che ha servito la corona nelle diverse stagioni del Regno raccontando di alleanze e vittorie.



L’ultima consumata, e non senza un pizzico di rimpianto, contro i traditori -anche tra quelli considerati tra i più fedeli- che avevano tramato contro l’integrità del Regione e il percorso delle riforme. Veleni bruciati nel fuoco purificatore di uno spettacolo di giocolieri,con mazze e lance illuminate dalle fiamme della storia. Un plauso alla compagnia e un esempio di buone pratiche per valorizzare il castello, per il quale l’Amministrazione comunale sta lavorando a un bando di gestione. Auguri. Auspicando che anche a Matera si abbiano volontà, idee chiare e progetti per rendere fruibile l’incompiuto castello commissionato dal Conte Giovan Carlo Tramontano durante (altra epoca) il regno di Napoli..Finora nulla, ma siamo realisti a giudicare (usiamo un eufemismo) dalla persistenza assenza di un disegno di città. Ma apprezziamo il paziente impegno del Fai che periodicamente consente di visitare e divulgare la storia del maniero e del suo committente che qualcosa, e parliamo di tributi, aveva in comune con re Ferrante di Aragona. Lo abbiamo notato nelle sale del Castello del Malconsiglio, riflettendo su una antica mappa del Cinquecento.



Una mappa del mondo di Fra’ Mauro, un frate veneziano che redigeva mappe geografiche. Ed è dell’epoca di Ferrante di Aragona, 1450- 1460. La peculiarità, ed è per questo che Giuseppe Ranoia l’ha scelta, è che ha il Sud del mondo riportato in alto con il Mar Mediterraneo, la penisola e nazioni vicine . E questo cambia molto anche dal punto di vista della concezione politica. Concetto che riporta ai contenuti del lavoro ‘’ La congiura dei baroni-L’intreccio del potere’’

“La filosofia di questa rappresentazione -dice Giuseppe Ranoia, nel ruolo di re Ferdinando-è quella di leggere gli eventi odierni alla luce della storia. La riforma che avrebbe voluto attuare Ferrante di Aragona era assolutamente popolare. Potremmo definirla ”comunista”? Non lo so…perchè voleva togliere ai baroni un potere personale, frastagliato e creare un Regno moderno, con le riforme che aveva studiato con altri. Tant’è che la gestione del potere non era personale, ma era condivisa con i figli e sia con il Consiglio di Stato. E questa è una battuta che faccio dire a Ferrante: anche voi del Consiglio di Stato avete sempre parlato e disposto in mio nome . Non sudditi, diceva, ma tutti militanti di una sacra idea”.



Idea di governo lungimirante, che apre a quanto resta ancora da studiare della Congiura, sulla quale hanno scritto in tanti e, naturalmente, con versioni di parte. ” Ho approfondito vari testi -aggiunge Ranoia-e tra questi quanto riportato da studi recenti, autorevoli, come l’ Istituto di Studi Aragonesi della Università Federico II di Napoli o ascoltate da storici come Cardini o Barbero. Ci sono molti particolari, legati più che altro alla storia territoriale . Purtroppo l’Archivio di Storia napoletana venne distrutto dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. Si cerca di ricostruire con i documenti che si trovano in loco o quelli che ricompaiono, scansionati, negl Stati Uniti. Segno che qualcosa venne salvato…” Custodire bene le fonti, classificarle, renderle fruibili e il Castello di Miglionico , per gli spazi di cui è dotato, ha notevoli potenzialità. “Può dare tanto- commenta Ranoia- Racconta la storia. Bisogna popolarlo, perchè un maniero veniva costruito per accogliere la gente, proteggerla . Credo che noi , operatori culturali abbiamo il compito , sostenuti dalle Amministrazioni – e non solo da quella comunale- ma anche territoriali, di renderli vivi. Non a caso in Inghilterra è stato fatto un esperimento interessante e positivo. I dipendenti del Museo si mettono in costume e rendono vive le loro opere, anche perchè noi conosciamo le storie di re Ferrante, Alfonso, Federico II ma non sappiamo nulla delle passioni che avevano questi uomini, fatta eccezione per abbigliamento o alimentazione, per esempio. Quindi andare nel tessuto e vissuto umano di queste storie, sentire le pulsioni di questi uomini, gioia, dolore, è importante perchè fare il re non era facile”.



La Monarchia, nelle forme costituzionale, resiste in pochi Paesi e il cose dell’Inghilterra è tra quelli con una tradizione identitaria che si aggiunge di capitoli nuovi, pur tra alti e bassi. In Italia la monarchia è nella storia e le rievocazioni sono un tentativo di rileggere, capire, sapere. Ranoia che è entrato nel personaggio coronato è tra quelli a cui rivolgere la domanda ” Fino a che punto si sente Ferrante d’Aragona ? ” Si – commenta l’attore e regista montalbanese. Ferrante d’Aragona è molto Giuseppe Ranoia . Ho apprezzato l’empatia verso il Popolo. Lui stesso era figlio non della regina madre, ma di una concubina, una cortigiana di Alfonso. Era figlio illegittimo. Ma venne legittimato e per volere di Alfonso, il ”Magnanimo”, fu incoronato re di Napoli. La sua riforma con le dovute distinzioni, riferite al tempo, erano a favore del popolo . Lo stesso suo segretario era figlio di contadini…” Infine lo spettacolo.Illumina Miglionico, ma la storia degli Aragona abbraccia altre realtà da Napoli, a Roma a Madrid. ” Mi piacerebbe che avesse una eco internazionale, naturalmente. Mi piacerebbe portarlo in altri luoghi dove si è svolta la congiura dei Baroni, per esempio a Castelnuovo di Napoli”. Glielo auguriamo. Squilli di tromba…