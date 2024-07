Con Dj Molella a Ferrandina un pezzo del Dee jay Time. E poi Brancale a Miglionico e Palma a Montescaglioso

E’ una delle icone ‘’trascinatrici che fanno ballare fino a tardi nelle atmosfere disco, ma anche radio e tv del BelPaese che il 1 agosto, alle 22.00, a Ferrandina ( Matera) richiameranno fans anche da altri centri. E’ quel deejay Molella, che impazza su canali social, radio, tv e naturalmente piazze. I fans conoscono a memoria le sue canzone : da ‘’ Ma il cielo è sempre più blu a Les jeux sont faits, da Baby a Love last forever a Made in Italy e via ballando.



Per gli irriducibili del dee jay time l’opportunità di assistere al concerto dei magnifici quattro il 24 agosto a Molfetta (Bari) con Molella, Albertino, Fargetta e Prezioso per il Deejay Time Celebration al molo di san Domenico. Roba da tutto esaurito che avrebbe fatto il pieno ovunque, Matera compresa, in una estate 2024 priva di concerti dopo rinunce e annullamento per vari motivi a Cava del Sole, piazzale del Castello. L’estate materana, e ci limitiamo alle date del comprensorio, segnala l’8 agosto a Miglionico ore 21.30, in piazza Castello, il concerto degli Accipiter. e l’11 agosto, stessa ora e luogo, Serena Brancale live per la serata della cooperazione. La cantante pugliese è nota per i successi che hanno spopolato di Baccalà, Stu cafè, la zia e e altri. A Pomarico il 10 agosto con la Sagra del Colesterolo , ore 21.30 in piazza 1 maggio è in programma il concerto delle officine popolari lucane di Pietro Cirillo.Mercoledì 21 agosto 2024 alle ore 21, in piazza Roma a Montescaglioso, concerto di Giuliano Palma per i festeggiamenti in onore del patrono San Rocco. Il cantante è noto per aver riproposto brani di successo come Tutta la mia città, Messico e E nuvole, come le viole, Che cosa c’è per una lira e tanti altri. Per quanti volessero, questa sera, 31 luglio non perdersi un concerto di storia del cantautorato italiano segnaliamo a Mola di Bari Mercoledì 31 luglio 2024, al castello Angioino, Angelino Branduardi in ‘’ Confessioni di un malandrino’’ . Una canzone del 1980 che è tanta parte dell’autore dell’arcinota ‘’Alla Fiera dell’Est’..’’ L’elenco dei concerti unici si estende ai Modena city ramblers che suoneranno il 2 agosto a Montemurro ( Potenza) con un concerto in piazza alle 22.30. Bella ciao e non solo…per l’Italia che ci ha messo (e ci metterà) faccia, cuore e militanza.