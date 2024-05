Con Cavallari e Villata ultime risate per ”Melarido”

Loro continueranno a far ridere sempre, in tour tra piazze e teatri, e il pubblico di Matera che sabato 18 maggio si recheranno al cineteatro comunale ” Gerardo Guerrieri” avranno un motivo in più per ricordarli e fare il pieno di risate per i momenti poco felici, che sono sempre dietro l’angolo… Max Cavallari e Mauro Villata chiuderanno la 12^ stagione della rassegna ”Melarido” , che ha presentato nomi esilaranti del cabaret del BelPaese. Buone risate…

Comunicato Stampa

MAX CAVALLARI E MAURO VILLATA CHIUDONO LA 12^ EDIZIONE

DI MELARIDO

Matera, 16.05.2024

Sabato 18 maggio, con inizio alle ore 21.00, il Cine Teatro Guerrieri a Matera, ospiterà

l’ultimo appuntamento della XII^ edizione della rassegna cabarettistica Melarido che vedrà

in scena il duo comico Max Cavallari (storico appartenente al duo Fichi d’India, di cui

faceva parte il compianto Bruno Arena, scomparso prematuramente qualche anno fa) e

Mauro Villata con lo spettacolo dal titolo “Comedy Ring Cabaret”. Anche questo

spettacolo, così gli altri del cartellone, sarà preceduto da una breve rappresentazione teatrale

curata dalla compagnia “Glia Angeli della Risata” composta da alcuni alunni dell’Istituto

Sacro Cuore di Matera. E’ stata una novità, fortemente voluta dagli organizzatori della

manifestazione cioè Quadrum Srl, che ha così inteso coinvolgere ed avvicinare i più giovani

al teatro e, in particolare, al cabaret. L’iniziativa ha riscosso ampi consensi di pubblico e

critica, anche perché tutti gli artisti che si sono esibiti hanno incontrato gli alunni di alcune

scuole superiori della Città dei Sassi, tenendo una vera e propria lectio magistralis sul

teatro, arricchendola di aneddoti e racconti di esperienze personali.

Ulteriori informazioni e prenotazioni sono disponibili presso il botteghino del teatro o sul

sito webtic.it