Con Carmen Russo (e non solo) successo a Grottaglie per il talent della danza

A Grottaglie ( Taranto) la famosa coppia di ballerini Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ha dato il “La’’ ,tra passi e musica, al primo talent del Dejanira Ballet , insieme a Emma Grisetti e Matteo Addino e la cosa- a giudicare dai commenti di Dejanira D’Elia – è stata una edizione da urlo. Ragazze e ragazzi sognano già una carriera come quella dei giurati. E faranno tesoro di suggerimenti e consigli venuti dai famosi ballerini, che hanno consigliato di impegnarsi e di non scoraggiarsi. Prima o poi il successo arriva…



VUOI DANZARE CON ME

Il primo talent show della

Dejanira ballet

Scuola di danza di Grottaglie e Monteiasi (Ta)

In giuria:

Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi,

Emma Grisetti, Matteo Addino

Andato in scena la scorsa domenica 1° giugno nel Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana (Br), “VUOI DANZARE CON ME” è il primo talent show a squadre della scuola di danza Dejanira ballet, di Grottaglie e di Monteiasi (Ta), al quale hanno preso parte 150 performers, impegnati in 100 coreografie con un cambio di 100 costumi di scena. Una prima edizione, nata da un’idea della direttrice artistica Dejanira D’Elia, che ha visto la partecipazione di super giurati come Emma Grisetti, ex campionessa italiana di trave, campionessa nazionale svizzera di ginnastica artistica, oggi insegnante di questa disciplina; Matteo Addino, coreografo, talent scout, giudice di Ballando con le Stelle ed insegnante di danza; e una coppia della danza e del mondo dello spettacolo che non ha bisogno di presentazioni: Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi.

Emma Grisetti e Matteo Addino, già negli scorsi mesi, hanno potuto conoscere i giovani allievi della Dejanira ballet, durante stage organizzati dalla scuola di danza ed esami di fine corso accademico.

“La ginnastica artistica – dice Grisetti – credo sia importante perché ti dà le fondamenta per poi fare qualunque cosa. Ti dà equilibrio, stabilità, motorietà, che non tutti gli sport danno. Partire con una base di ginnastica artistica, apre un milione di porte”.

Dello stesso avviso, Addino, che ribadisce: “La danza è anche artistica. Quando riesci ad unire la tecnica della danza classica ad elementi di ginnastica acrobatica, per me diventi un performer, un atleta ed un ballerino. Ed è quello cha abbiamo visto questa sera (il 1° giugno, ndr) durante questo evento in cui i ballerini si sono impegnati contemporaneamente nella danza e nella ginnastica artistica”.



“I giovani di oggi – dice Enzo Paolo Turchi – hanno una tecnica superiore a quelli di una volta, perché lo studio va avanti e cambiano gli schemi. Anche se la danza resta danza ed è espressione e non solo tecnica. La danza è personalità!”

“Nel giudicare altri artisti, soprattutto quando molto giovani – spiega Carmen Russo – bisogna fare molta attenzione, perché un giudizio un po’ più severo può mandarli in depressione o scoraggiarli. Inoltre in pochi minuti di esibizione è difficile farsi un’idea. Entrano in gioco l’emozione, la casualità. Quindi più che giudizi, darei dei consigli”.

“Come quello di non avvilirsi mai – continua Turchi – anche un grosso professionista può avere serate in cui può non dare il meglio per i motivi più disparati. Succede!”

“Mi rivolgo ai genitori – aggiunge Russo – per dire loro di stare vicino ai propri figli, seguire le loro passioni e assecondarle. Perché lo sport e la danza fanno bene. Naturalmente in concomitanza con lo studio”.

“I sacrifici sono tanti – conclude Turchi – ma portano a grandi soddisfazioni!”

Un messaggio di ringraziamento lo ha espresso la maestra Dejanira D’Elia.

“È stata una prima edizione da urlo! Questo progetto è nato due anni fa e dopo tanto lavoro, studio e tanto altro abbiamo dato vita alla prima edizione del talent show della Dejanira ballet: “Vuoi danzare con me?” Gli allievi sono stati entusiasti. È stato stimolante per loro da più punti di vista. L’idea di esibirsi e gareggiare davanti a quattro grandi nomi del mondo della danza e della ginnastica non era per nulla semplice per loro. Abbiamo realizzato insieme un talent ricco di idee, novità e nuovi stimoli per tutti gli allievi della scuola; un talent alla scoperta di nuovi talenti; un talent in cui il podio finale delle squadre vincitrici è contato ben poco perché tutti erano lì uniti dalla passione per la danza e la ginnastica, valorizzando e condividendo i veri valori che insegna lo sport. Un grazie di cuore alle famiglie per la loro preziosa collaborazione, a tutto lo staff per il lavoro svolto a tutti gli allievi per aver dimostrato ancora una volta che la danza è la ginnastica possono andare oltre la tecnica ed arrivarci dritte al cuore. Infine a Carmen, Enzo Paolo, Matteo ed Emma, grazie per aver reso magico ogni momento di questo indimenticabile talent”.

Grottaglie, 5 giugno 2025