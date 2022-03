Brazil Tropical e non solo all’auditorium della Cava del Sole…per un concerto in tema con l’Orchestra Ico della Magna Grecia, che ha portato serenità e voglia di calarsi nei ritmi del Carnevale prima di ritornare nella grigia realtà post covid e della tristezza, mista a tanta preoccupazione, per le sofferenze della guerra in Ucraina. Merito dei musicisti e di due ”stelle” della musica sudamericana di Rael,davvero una piacevole sorpresa per il pubblico materano, e Aramà, materana-emiliana che canta, balla e incanta per grazia e talento. Siamo certi che sentiremo ancora parlare di loro. Del resto un pezzo del loro cuore resta nella Città dei Sassi e torneranno di sicuro. Li abbiamo intervistati prima dello spettacolo , in programma a Taranto nella serata di martedì 1 marzo. Aramà, nome d’arte di Giulia Carmentano , un cognome tutto materano, ha due passioni musica e cucina spaziando tra Italia e Brasile, ma a Matera torna volentieri-

“Ho iniziato ad apparire sul mercato brasiliano nel 2015 -dice Giulia- ma già dal 2012 ho cominciato a vivere a San Paolo. Poi ho fatto sempre metà anno qui e metà in Brasile perchè avevo alcune date. Ho aperto Holiday festival in Italia. I concerti di Paolo Meneguzzi, alcuni artisti di Amici e poi c’è stato un invito da Miranda, un produttore importante dal Brasile,che ha prodotto moltissimi artisti tra cui Rael. Ed ho avuto il piacere di portare un artista incredibile, come Rael, con l’orchestra Magna Grecia di Piero Romano, con il debutto a Matera e a Taranto” A Matera viene periodicamente. “Da piccola – aggiunge- ho fatto le vacanze sempre qui con i parenti. Ho casa qui e Matera è la mia seconda casa” . Poi ci confessa della sua passione con la cucina che condivide con gli amici brasiliani. ” Loro -aggiunge- fanno feijoada (fagiolata), preparano riso, carne, maccheroni con salsiccia pezzente, sugo. sono bravi a cucinare. Io faccio di tutto dalla pasta ai risotti,alla carne perchè (sono per metà emiliana da parte materna e dall’altra,paterna, materana), la cucina e la mia seconda passione dopo la musica”. Cucina? Ricordiamo con rimpianto suo nonno Nunzio Carmentano, che aveva una salumeria in piazza Vittorio Veneto a ridosso della scuola Media ”Francesco Torraca”. Preparava invitanti panini, con mortadella e provolone, salame, tonno e sottoli che invitavano a fare il bis. Per noi, studenti, era il 1970 era il nostro salumiere di fiducia. Altro che le ipercaloriche merendine di oggi… Ma torniamo alla musica.

Quanto a Rael, che ha conquistato il pubblico della Cava del Sole ha detto di essere stato colpito dalla unicità dei rioni Sassi. ” Per me -ha detto- sono stati uno spettacolo mozzafiato. E poi piazza Vittorio Veneto che è stata la location del film di 007 e altri luoghi . mi ha colpito il calore della gente, il feeling con l’orchestra Ico della Magna Grecia del maestro Romano e lo spettacolo alla fine è stata una standing ovation”. Ha confermato che ritornerà in agosto, invitato a un concerto di musica reggae che si terrà sul piazzale del castello.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DEL CONCERTO PRIMA A MATERA

Dopo il successo di Kurt Elling, re del jazz premiato con tre Grammi Award di fila, nuovo appuntamento con la Stagione orchestrale 2021-2022. Lunedì 28 febbraio, alle 21.00 in programma all’Auditorium Cava del Sole di Matera il “Carnival Party”.

Protagonista una delle stelle del firmamento brasiliano, Rael, accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Fra i brani, previsti numerosi classici, fra questi: “Mas que nada”, “Charlie Brown”, “Tristeza”, “So la fla” e “Brigitte Bardot”.

«Nel prestare, come sempre, massima attenzione agli obblighi di green pass e mascherina Ffp2 – dice il M° Piero Romano, direttore artistico Orchestra Magna Grecia – invito il pubblico che vorrà onorarci della sua presenza, ad intervenire in maschera per onorare il tema del concerto, dedicato al Carnevale».

Rael, una delle stelle del firmamento brasiliano ha una storia che si intreccia con quella della cultura hip hop e quella del rap nazionale. Primo contatto dell’artista nato a Jardim Iporanga, Zona Sud di San Paolo, in Largo São Bento, luogo di nascita del movimento rap e hip hop in Brasile. Se la pausa è stata ciò che ha suscitato il suo interesse per l’arte, è stato Racionais MC’s che ha attirato la sua attenzione verso la musica.

Nonostante la giovane età, è già evidente una delle sue principali caratteristiche artistiche: un suono guidato dal rap e che si accompagna a sfumature di altri stili.

«Ho sempre mescolato il rap con altri generi, non ho mai voluto imprigionarmi in nomenclature prestabilite dal mercato», spiega Rael. Guadagnando ancora terreno in Brasile, ma già sotto i riflettori della scena internazionale, l’afrofusione è stata la principale fonte di ricerca e ispirazione di Rael.



Dirigerà Valter Sivilotti, uno dei maggiori collaboratori dell’Orchestra della Magna Grecia. Le sue composizioni musicali per le quali ha ricevuto premi di grande prestigio, vengono eseguite ovunque. Le idee, gli spettacoli, le musiche di Sivilotti compaiono nei cartelloni delle maggiori orchestre e nei teatri di tutto il mondo.

Il concerto “CARNIVAL PARTY” è l’undicesimo appuntamento della stagione 2021/2022 dell’Orchestra della Magna Grecia, realizzato in collaborazione con il Comune di Matera, insieme con Ministero della Cultura, Regione Basilicata e l’Auditorium Cava del Sole. Prezioso, come sempre, il supporto delle realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare l’offerta culturale proposta dall’OMG: BPER (main sponsor), Bolletta-ok, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano, Cantine Varvaglione, Archinnova, Calia Italia, Divella Supermercati.