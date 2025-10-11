sabato, 11 Ottobre , 2025
Con Aquele Abraco il ruggito dei ”Leone” al Rosetta Jazz club

Hanno un cognome identitario da ”re” della savana jazzistica italiana e con il nuovo lavoro ” Aquele Abraco” si esibiranno a Matera, nella serata di domenica 12 ottobre presso il Rosetta Jazz Club. Francesca Leone e Guida Di Leone con un ”abbraccio ” musicale faranno scoprire o riscoprire, per gli attenti cultori del jazz, un genere come la bossa nova tanto in voga negli anni Sessanta e di ritorno nella ricerca di artisti di vare espressione: dalla danza alla musica all’audiovisivo. Sul palco del Rosetta Jazz club altri protagonista e tanti spunti per un abbraccio alla Città dei Sassi.

COMUNICATO STAMPA – Matera, un abbraccio in musica: Francesca Leone e Guido Di Leone al Rosetta Jazz Club con “Aquele Abraço”
Un concerto che si preannuncia come un abbraccio sonoro tra culture e sensibilità, dove il jazz incontra la saudade e il pubblico è invitato a lasciarsi trasportare dal ritmo e dalle emozioni. È quello che porteranno a Matera Francesca Leone e Guido Di Leone, protagonisti della serata in programma domenica 12 ottobre alle ore 21:00 al Rosetta Jazz Club, per la presentazione del loro nuovo progetto discografico “Aquele Abraço”.
Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: aquele abraço – “quell’abbraccio” – come simbolo di incontro, calore e condivisione. Dopo i successi dei precedenti lavori Tudo em Bossa Nova, Coração Vagabundo e História do Samba, pubblicati dalla Abeat Records, il duo pugliese torna a celebrare la bossa nova, il movimento musicale nato negli anni Sessanta, con la sua poesia fatta di armonie sofisticate e malinconie luminose.
Sul palco materano, insieme alla voce limpida di Francesca Leone e alla chitarra elegante di Guido Di Leone, ci saranno Gianluca Fraccalvieri al basso e Fabio Delle Foglie alla batteria: una formazione essenziale e raffinata, capace di restituire tutta la leggerezza e l’intensità del suono brasiliano.
Il progetto è un viaggio musicale che attraversa le grandi pagine della musica di Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Edu Lobo e Gilberto Gil, con incursioni nei classici internazionali di Cole Porter e Jule Styne, fino a toccare il cuore della canzone italiana con omaggi a Franco Cerri e Pino Daniele. Nel disco compare anche la voce inconfondibile di Mario Rosini, ospite speciale e amico di lunga data dei due artisti.
Francesca Leone, cantante jazz barese, è una delle interpreti più raffinate della scena italiana. Ha studiato con Mariella Carbonara, Paola Arnesano e Gianna Montecalvo, approfondendo il linguaggio della bossa nova con Wanda Sà e collaborando con artisti come Dado Moroni, Roberto Gatto e Gilson Silveira.

