Con Anna al Castello…”L’ altra me” tra versi, balli e un progetto

Avevamo annunciato una serata tinta d’azzurro, https://giornalemio.it/cultura/si-tinge-di-azzurro-laltra-me-di-anna-terlimbacco/ , e così è stato per lo spettacolo ferragostano al castello del Malconsiglio di Miglionico per Anna Terlimbacco. Un moto perpetuo che continua a scavare ne ”L’altra parte di me” curando con puntigliosità e creatività l’appuntamento annuale con il pubblico. E così è stato con l’annuncio, dalla scalinata del maniero, dell’incipit allo spettacolo “cominciava tutto in un giorno qualunque”, per stupire con un repentino cambio di abito …per una sequenza di tango argentino, ballato e cantato tra bossa nova, swing, canzone d’autore e arie di opera, accompagnata da Matteo Ruggiero alle chitarre, Maurizio Pignatelli e Pasquale Priore al pianoforte, Giuseppe Carlucci alle percussioni e con la partecipazione del maestro di tango Franco Aresta.



Una sequenza alternata da parole, ricorsi, suggestioni, considerazioni e, naturalmente, da una scaletta che ha spaziato in un lungo e in largo tra continenti e autori. Eccola: A che sarà che sarà di Chico Buarque nella versione di Fossati Mannoia, Do nothing till you here from me swing di Duke Ellington, In the wee small more hours of the morning una ballad jazz, Bossa nova: Summer samba , How insensitive di Jobim , Arie d’opera: Mozart Voi che sapete da Le nozze di Figaro e Una donna a quindici anni dal Così fan tutte,Quello che le donne non dicono e l’immancabile Libertango.



E Anna tra applausi, e il saluto sul palco del sindaco Francesco Comanda che gli ha donato dei fiori , ha offerto un ulteriore saggio finale delle sue capacità, tra bis d tango e brani cantati. Finita? Naturalmente si attende il nuovo libro che, a quanto pare, potrebbe diventare un film. Anna protagonista. Ciak! Si girerà. Ma un passo alla volta, come il tango che pervade le sue capacità artistiche.