Con ”Angelina Mango” alla Notte della Taranta .Annullato DeeJay time a Molfetta

Ci sarà un pezzo di cuore della Basilicata ,la vincitrice di Sanremo Angelina Mango, sabato 24 agosto, a Melpignano ( Lecce) nel piazzale dell’ex convento degli Agostinian, per i l’atteso appuntamento con la Notte della Taranta ( in diretta dalle 21.00 su RaiTre e Radio Due) che richiama ogni anno appassionati dall’Italia e dall’Estero. Sul palco, tra gli ospiti, Geolier, Angelina Mango, Gaia, Ste e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Quest’anno il tema che sarà il filo conduttore della nottata sarà ”Generazione Taranta”, affidato al maestro concertatore Shablo. Per il Salento il morso della Taranta è il ‘La” sul piano antropologico,culturale e musicale per coinvolgere in un vortice di sensazioni quanti vogliono farsi ”pizzicare” o scoprire il mondo della Taranta, partendo da Galatina e visitando la Cappella di San Paolo dove erano portate le donne tarantate. Galatina? Ma è tutto il Salento che per tutta l’estate viene ‘pizzicato’ nelle piazza di centri piccoli e grandi dal fitto programma che porterà al Concerto di Melpignano, che è davvero una esperienza da fare ( ve lo consigliamo) almeno una volta nella vita, seguendo gli itinerari che portano alla ”taranta” riprodotta ovunque , a cominciare dai tamburelli. E Matera, nel 2019, ospitò alla Cava del Sole l’orchestra della Taranta. Si parlò di collaborazioni…. E per un evento come il concertone che festeggia la 27 ^ edizione, con il consueto impegno sul piano organizzativo. Per la Puglia e per il Sud in generale sabato 24 agosto sarebbe dovuta essere una notte al Top per i concerti live. E’ saltato il Dee Jay Time Celebration che avrebbe visto alle consolles Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.



”Si comunica- riporta ticketone- che per motivi indipendenti dalla volontà degli artisti, lo show in programma a Molfetta (Banchina San Domenico) il 24 agosto 2024 nell’ambito dell’Oversound Music Festival è stato annullato.Le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere presentate entro e non oltre il 21 settembre 2024.Per tutte le informazioni sulle procedure da seguire per richiedere i rimborsi visita la pagina https://www.rimborsi-ticketone.it/” Pazienza. Sarà per altra occasione.



Concertone

dal sito web de La Notte della Taranta

CONCERTONE 2024

Maestro Concertatore SHABLO

Direttore d’Orchestra RICCARDO ZANGIROLAMI

Tema 2024: Generazione Taranta

È il visionario produttore internazionale SHABLO il maestro concertatore della 27esima edizione del Concertone La Notte della Taranta, lo spettacolare show simbolo della cultura popolare salentina e rito collettivo musicale e danzante tra i più partecipati al mondo, in programma il 24 agosto a Melpignano (LE).

La Notte della Taranta sceglie il multiverso creativo di Shablo per un’edizione ambiziosa che passa dalla fusione di generi al mix di tendenze musicali proiettando l’evento, con i suoi duecentomila spettatori, nell’Olimpo dei Festival mondiali.



Punto di riferimento della musica urban italiana degli ultimi vent’anni, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, in arte Shablo, è musicista, produttore, manager, dj e discografico italo-argentino, tra i pochissimi a spaziare dal soul alla trap, dal rap all’elettronica d’avanguardia. Fondatore e amministratore di alcune delle realtà imprenditoriali più innovative e prolifiche dell’industria discografica, Shablo ha accettato l’invito della Fondazione La Notte della Taranta con l’entusiasmo di chi, grazie alla sua abilità riesce a fare dialogare mondi musicali apparentemente lontani tra loro, in perfetto equilibrio tra passato e futuro.



Shablo sarà affiancato dal pianista e compositore prodigio Riccardo Zangirolami che a soli 23 anni ha già diretto l’iconica Hollywood Studio Symphony Orchestra. Allievo di Conrad Pope, Zangirolami collabora con il maestro Andrea Morricone. Suoi alcuni degli arrangiamenti orchestrali degli artisti Marracash, Elisa e Giorgia.

Tema dell’edizione 2024 è Generazione Taranta, la narrazione musicale attraverso la scelta dei testi più amati dal 1998, anno di nascita della Notte più famosa d’Italia. Un Concertone che racconterà i giovani cresciuti con la Notte della Taranta. Una generazione che accetta le differenze culturali e promuove un ambiente sociale aperto al dialogo, all’inclusione, alla diversità. Immersa nel digitale e nelle sonorità del mondo Generazione Taranta ha inserito nelle playlist i brani della tradizione salentina rendendosi protagonista del cammino della Taranta.

Il Concertone di Melpignano è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta sostenuto dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione in collaborazione con Unione dei Comuni della Grecìa salentina e Istituto Diego Carpitella