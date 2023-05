Con ”Ae tantu tiempu” 12 inediti per Rankin Lele & Papa Leu

E’ passato tanto tempo…ma li ‘’uagnoni’’ salentini, Rankin Lele & Papa Leu, hanno confermato con il nuovo album ‘’ Ae tantu tiempu’’ che la voglia di tirare il meglio da un repertorio, che ha segnato la loro carriera, con 12 inediti nel solco di collaborazioni con i Sud Sound System e Richie Stephens. Un lavoro, come riporta il comunicato ufficiale, ‘’Dedicato agli amanti del Salento e della sua musica, a chi non si arrende e lavora duro ogni giorno, a chi si batte per un mondo migliore’’. L’uscita del cd è prevista per l’11 maggio e sarà accompagnato da un video su youtube. E c’è attesa per ascoltare i brani , dalla matina alla sira, anzi per tutta l’estate in concerto…



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

“Dedicato agli amanti del Salento e della sua musica,

a chi non si arrende e lavora duro ogni giorno,

a chi si batte per un mondo migliore.”

“Ae tantu tiempu”

Il nuovo album di Rankin Lele & Papa Leu

con i featuring di Sud Sound System e Richie Stephens

in uscita giovedì 11 maggio 2023 per Adriatic Sound

“Ae tantu tiempu” è il nuovo album di Rankin Lele & Papa Leu, in uscita l’11 maggio 2023 per la loro etichetta indipendente Adriatic Sound. Il disco conferma le esperienze maturate in anni di tour, studio e produzioni musicali tra Italia e Giamaica, insieme ai Sud Sound System e Richie Stephens, e arriva a trent’anni di distanza dalle loro prime esibizioni nelle storiche dancehall salentine degli anni ‘90.

Sono dodici tracce inedite, interpretate in dialetto salentino, scritte e composte da Rankin Lele & Papa Leu, registrate a Trepuzzi negli studi Adriatic Sound e Drumm Studio da Papa Leu e Fossa Drummer, arrangiate insieme al tastierista Alessandro Garofalo, al sassofonista Luca Manno e ai chitarristi Marcello Leo e Alessandro Tullio Filzi.

Le voci di Rankin Lele e Papa Leu creano un mix coinvolgente che accompagna fra le note reggae del Salento, tra richiami ska e melodie incalzanti che appassionano sin dal primo ascolto.

“Ae tantu tiempu” è un album “dedicato agli amanti del Salento e della sua musica, a chi non si arrende e lavora duro ogni giorno, a chi si batte per un mondo migliore”, spiegano i due artisti.

La title track “Ae tantu tiempu” è il nuovo manifesto del genere, un brano immediato e dinamico, nel quale Rankin Lele e Papa Leu ripercorrono il loro vissuto nella storia del reggae “made in Salento”, attraverso sonorità che rimandano ai classici delle band reggae anni ’80, e testi carichi di impegno e messaggi sociali, come in “Basta picchi”, inno all’accoglienza, all’integrazione e alla multiculturalità; “Tiempu niuru”, canto di fatica e di sudore; “Nu la sai”, pezzo nel quale si condanna il più grande dei mali, la guerra, già uscito come singolo con un videoclip. Il disco continua con il brano “Mesura”, un altro rub a dub live band in studio, che rievoca verità e saperi tramandati da generazioni, attualizzandoli in messaggi e moniti per i giovani ascoltatori di oggi. Ritmo lovers e dolci melodie caratterizzano invece “Nu me dire no”, dove la voce di Papa Leu si fa suadente nel cantare e raccontare l’amore. Non mancano i suoni contemporanei e decisamente dancehall, sui quali il duo trepuzzino gioca con dialetto e scioglilingua, vera e propria cifra stilistica che emerge con tutta la verve in “De quai a dhrai” e “Quannu nciole”, su metriche veloci, voci potenti e precise e arrangiamenti di grande impatto sonoro.

I featuring nell’album conducono in un ambiente familiare, legato alla formazione artistica del duo salentino. Sono infatti tre i singoli realizzati con i componenti dei Sud Sound System, con i quali Rankin Lele e Papa Leu sono cresciuti e collaborano da sempre: c’è “Festa ranne”, con l’inconfondibile “raffica” di rime di Don Rico, in cui ci si scatena nelle strade della tanto attesa “festa de lu paise”; ci si ritrova poi nella classica dancehall salentina con “Mueite cussì” e la voce di Terron Fabio; e, ancora, si lancia un messaggio sincero e di speranza con “Ce aria tira”, in compagnia di Nandu Popu, voce e anima “conscious” del reggae salentino.

C’è, infine, “Sa fattu tardu”, con l’intro di Supa Hype, dj e conduttore radiofonico giamaicano, in collaborazione con il grande Richie Stephens, tra i più celebri cantanti giamaicani, con cui Adriatic Sound ha fondato la Ska Nation Band, ensemble italo-giamaicano che nel 2015 ha esordito con l’album “Internationally”. Nel 2018 la band riceve l’invito del Ministero della Cultura giamaicano a partecipare al Gran Gala dei Festeggiamenti per il 56° anniversario dell’Indipendenza della Giamaica. Nell’occasione Richie Stephens & The Ska Nation Band ricevono il “National Awards” per la rivalutazione della musica ska.

VIDEOCLIP

Il disco è lanciato dal singolo, la title track “Ae tantu tiempu”, accompagnato da un videoclip, nato da un’idea di Rankin Lele e Papa Leu con Mosè Ferrari, realizzato con Giulio Barbetta, nel quale hanno voluto “raccontare”, in una sequenza di frammenti video, la trentennale “vita reggae” di Rankin Lele e Papa Leu, tra palchi, dancehall e studio, in compagnia di tanti amici e colleghi. Il tutto scandito dalle sonorità del brano che rimandano ai classici delle band reggae anni ’80. Partendo, ovviamente, dai momenti di registrazione di “Ae tantu tiempu”.

Il video è disponibile da venerdì 11 maggio sul canale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=C1c9xR39hzk

Il missaggio di “Ae tantu tiempu” è stato curato da Papa Leu con la referenza tecnica di Daniele “Giz” Reggi, fonico front of house specializzato nel genere black/reggae, collaboratore di molti artisti della scena italiana e internazionale. Il master è stato realizzato tra Italia e Giamaica da Papa Leu & Fossa Drummer negli studi Adriatic Sound Studio e Drumm Studio di Trepuzzi con la supervisione di Jemoi Monteith, ingegnere del suono giamaicano al Clearsonix Music Studio di Kingston che, in stretto contatto con l’etichetta salentina, valorizza le caratteristiche del vero sound reggae confermando il prolifico rapporto tra le due terre.

Album: Ae tantu tiempu

Artista: Rankin Lele & Papa Leu

Prodotto da: Adriatic Sound

Produttore esecutivo: Raffaele “Papa Leu” Leo

Arrangiamenti: Antonio “Fossa Drummer” Miglietta, Alessandro “Maestro” Garofalo, Luca Manno, Raffaele “Papa Leu” Leo, Marcello Leo, Alessandro Tullio Filzi

Musicisti: Antonio Fossa (batteria), Papa Leu (basso e chitarra), Maestro Garofalo (tastiere e diamonica), Luca Manno (sax), Giancarlo Dell’ Anna (tromba), Gianluca Ria (trombone), Gaetano Carrozzo (trombone), Marcello Leo (chitarra), Alessandro Tullio Filzi (chitarra), Paolo “Mr. P” de Luca (armonica), Carmelo Salemi (fiscaletto & marranzano)

Featuring: Don Rico, Terron Fabio, Nandu Popu, Richie Stephens, Supa Hype

Registrato e mixato ad Adriatic Sound Studio da Papa Leu e Drumm Studio da Fossa Drummer

Assistente mix: Daniele “Giz” Reggi

Assistente studio: Morello Selecta, Pablo MoreLove

Masterizzato al Clearsonix Music Studio – Jamaica da Jemoi “Jtwiss” Monteith

Foto: Ivan Tortorella

Illustrazione digitale: Marta Caretto

Artwork: Emanuele “Rankin Lele” Tafuro

Data di pubblicazione digitale: 11 Maggio 2023

Tracklist:

01 Ae tantu tiempu

02 Mesura

03 Festa ranne ft. Don Rico

04 Tiempu niuru

05 Nu me dire de no

06 Ce aria tira ft. Nandu Popu

07 De quai a drhai

08 Mueite cussì ft. Terron Fabio

09 Basta picchi

10 Sa fattu tardu ft. Richie Stephens

11 Quannu nci ole

12 Nu la sai

Adriatic Sound – Trepuzzi

www.adriaticsound.eu

348/3407168 – adriaticstudio@hotmail.it, info@adriaticsound.eu