Complimenti Luciano dagli amici della natia ”Salandra”

Ormai Luciano Loizzo, dopo le imprese di Capo Nord e di Finesterre, è un po’ l’eroe emblema di tanti appassionati della moto e dell’avventura che lo hanno additato come l’esempio di tenacia, volontà – fino ad essere capatost, come si dice dalla nostra parti- per raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo. Così prima nella vicina Ferrandina, dove risiede, e poi a Salandra dove è nato ha ricevuto congratulazioni e una ”targa” in occasione del raduno del motoclub di cui fa parte. Ed è stata una festa in piazza, insieme al presidente Vincenzo Castellano e agli amici dello staff del motoclub, al sindaco Geppino Soranno e al parroco don Giorgio Saleh, che si sono coplimentati con Luciano augurandogli altri successi. Luciano non si è sbilanciato. Per ora si riposa insieme alla sua Moto Guzzi Lodola 235 GT del 1960 Ma qualcosa bolle in pentola…e porterà senz’altro al traguardo l’amicizia e il calore di tanta gente che gli vuole bene.