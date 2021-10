“Torna il consueto appuntamento con la Fiera Nazionale di Lagopesole – Città di Avigliano, dedicata all’Artigianato, Commercio, Agricoltura, Servizi ed Enogastronomia. Giunta alla sua 27a edizione, si presenta in una versione del tutto innovativa, condensata in 5 giorni di esposizione da giovedì 21 a lunedì 25 ottobre, poiché a causa della pandemia non saranno organizzate sfilate di moda, spettacoli ed eventi collaterali come in passato.”

E’ quanto si legge in una nota in cui aggiunge che:

“La Fiera da anni è una delle più grandi vetrine commerciali a livello regionale, che attira visitatori anche da Puglia e Campania, e rappresenta per le aziende locali, grandi e piccole, un ottimo trampolino di crescita.

Come ogni anno, gli spazi della fiera ospiteranno “NOZZEXPO – Wedding Basilicata”, totalmente dedicato ai futuri sposi, che avranno la possibilità di conoscere le nuove tendenze in materia di Abiti da Sposo/Sposa, Servizi floreali, Bomboniere, Noleggio Auto, Ristoranti e tutto il necessario per organizzare al dettaglio il giorno più bello della loro vita.

Sarà possibile visitare gli stand dalle 16:30 alle 21:30 nei giorni feriali, sabato e domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 22:00.

L’ingresso, eccezionalmente per quest’anno, è gratuito escluso la domenica.

La Fiera si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le recenti normative vigenti, e sarà adottato un piano di sicurezza studiato nei minimi particolari da un professionista.

L’ingresso sarà possibile solo se muniti di Green pass e mascherina.

Per ulteriori informazioni, per prenotare gli ultimi stand ancora liberi, è possibile telefonare al numero verde 800 910 374, al sito www.fierelucane.it, tramite e-mail all’indirizzo info@fierelucane.it, e sui canali social.”