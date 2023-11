Commercio, Artigianato, Enogastronomia e Wedding alla Fiera Nazionale di Lagopesole

Si terrà giovedì 16, alle ore 19:00, alla presenza del Presidente della Regione Vito Bardi e il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, la inaugurazione della Fiera Nazionale di Lagopesole – Città di Avigliano, dedicata all’Artigianato, Commercio, Agricoltura, Servizi ed Enogastronomia (16/20 novembre 2023).

“Giunta alla sua 29a edizione, -si legge in una nota- la Fiera di Lagopesole è l’unica vetrina fieristica che si svolge in Basilicata, attirando visitatori anche dalla vicina Puglia e Campania, e rappresenta per le aziende locali, grandi e piccole, un ottimo trampolino di crescita ottenendo il riconoscimento ed il patrocinio dalla Regione Basilicata e Union Camere di Commercio, nonché da tutte le associazioni di categoria Lucane: Confcommercio, Cna, Confartigianato e Confesercenti. Come ogni anno, gli spazi della fiera ospiteranno “NOZZEXPO – Wedding Basilicata”, salone totalmente dedicato ai futuri sposi, che avranno la possibilità di conoscere le nuove tendenze in materia di Abiti da Sposo/Sposa, Servizi floreali, Bomboniere, Noleggio Auto, Ristoranti e tutto il necessario per organizzare al dettaglio il giorno più bello della loro vita.

Inoltre, il settore Artigianato e Commercio presenterà tutte le novità tecnologiche per una casa green, ma non mancheranno idee regalo per il prossimo Natale, prodotti Enogastronomici e la presentazione in anteprima di panettoni Artigianali Lucani. Sarà possibile visitare gli stand dalle 16:30 alle 21:30 nei giorni feriali, mentre domenica anche dalle 10:30 alle 13:00. L’ingresso alla fiera è gratuito escluso la domenica.

Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare al numero 328 89.12.734, al sito www.fierelucane.it, tramite e-mail all’indirizzo info@fierelucane.it, e sui canali social.”