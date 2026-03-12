Come si spiega il referendum”? Incontro alla Provincia di Matera con Margherita Cassano e Nicola Buccico

La Provincia di Matera, in collaborazione con SVIMAR – Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne, con una nota informa che è stato organizzato “un incontro pubblico dedicato al tema del referendum sulla riforma della giustizia, con l’obiettivo di offrire alla comunità un momento di approfondimento chiaro, autorevole e accessibile. L’iniziativa, dal titolo “Come si spiega il Referendum”, si terrà lunedì 16 marzo 2026 alle ore 16.00 nella Sala consiliare della Provincia di Matera. L’apertura dei lavori sarà affidata al Presidente di SVIMAR, Giacomo Rosa, al Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e all’europarlamentare Dario Nardella, che introdurranno il contesto e le finalità dell’incontro. Seguirà un confronto di carattere giuridico che vedrà la partecipazione di Margherita Cassano, già Prima Presidente della Corte di Cassazione, e l’avvocato Emilio Nicola Buccico, già Sindaco di Matera e Presidente del Consiglio Nazionale Forense, chiamati a illustrare origini, contenuti e possibili implicazioni del referendum. A moderare il dialogo sarà Riccardo Greco, Presidente del Tribunale di Matera. L’incontro nasce con l’intento di favorire una riflessione informata e aperta su un tema di rilevante interesse istituzionale, che riguarda il funzionamento della giustizia e il rapporto tra cittadini e istituzioni. La presenza di relatori con competenze ed esperienze consolidate è finalizzata a offrire un contributo qualificato al dibattito pubblico, mettendo a disposizione della cittadinanza strumenti utili per una migliore comprensione dei contenuti e della portata della consultazione. La partecipazione è aperta alla cittadinanza.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.