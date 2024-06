Come piaceva a Pino…Panettone e chinotto

Lo hanno ricordato così, a un anno dalla scomparsa, familiari e amici, che si sono ritrovati in via Ridola, sede abituale del movimento APPeppino, presieduto da Pino Siggillino, ”leader maximo” di lotta e di goliardia. Così Vito Evangelista, Eustachio Greco hanno tirato fuori la bottiglia di Chinotto, anzi di Chinò, di un marchio nazionale, essendo cessata nella Prima Repubblica la produzione di bibite gassate della materana ”Lasala”. Bevanda prediletta da Pino, per le proprietà ”corroboranti” , insieme al panettone artigianale. Poi un brindisi all’insegna dell’amicizia e del ricordo a tutta la compagnia, come sempre.