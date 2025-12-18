Come a Betlemme presepe vivente a Tursi nella Rabatana

Se non conoscete il cuore antico di Tursi(Matera) è la volta buona per scoprirlo di sera, con il presepe vivente in programma venerdì 27 e sabato 28 dicembre e un suggestivo percorso nella Rabatana. Una rappresentazione della Natività davvero unica, tra tradizione, cultura e l’atmosfera di un epoca che riporta ai luoghi della Natività di 2000 anni fa. Un evento che fa turismo, come accade ogni anno, con visitatori che arrivano da fuori regione. Siamo al Sud, in Basilicata, e il presepe è tradizione. Difendiamola e valorizziamole, fa parte della nostra identità e della nostra storia.



TURSI, IL RIONE RABATANA SI TRASFORMA IN PRESEPE VIVENTE: APPUNTAMENTO IL 27 E 28 DICEMBRE 2025

Tursi si prepara a rivivere la magia del Natale con una delle manifestazioni più suggestive e attese del periodo festivo: il Presepe Vivente, in programma venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2025, dalle ore 17:30 alle ore 21:30, nello straordinario scenario del Rione Rabatana.

L’iniziativa, a cura dell’Amministrazione Comunale di Tursi, in collaborazione con Virtus Ingegneria, rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel calendario degli eventi natalizi lucani, capace di unire spiritualità, tradizione, cultura e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico del borgo.

Il cuore antico della città si trasformerà in una vera e propria Betlemme a cielo aperto, grazie a un percorso immersivo che guiderà i visitatori tra vicoli, grotte e scorci medievali, animati da figuranti in abiti d’epoca, antichi mestieri, scene di vita quotidiana e rappresentazioni della Natività. Un’esperienza emozionale che coinvolge l’intera comunità locale e richiama ogni anno numerosi visitatori provenienti da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe.



Il Presepe Vivente di Tursi non è solo una rievocazione religiosa, ma anche un importante momento di promozione turistica e culturale, capace di mettere in luce l’identità del territorio, la bellezza della Rabatana e il forte senso di appartenenza della cittadinanza.

Per agevolare l’accesso all’area dell’evento, saranno attive navette gratuite dalle ore 17:15 alle ore 21:15, con partenza da Viale Sant’Anna (vicinanze Life Cafè).

L’evento gode del supporto istituzionale di APT Basilicata e Regione Basilicata, a conferma del valore strategico dell’iniziativa nel panorama delle manifestazioni natalizie regionali.

Un’occasione imperdibile per vivere il Natale in un contesto unico, dove storia, fede e tradizione si fondono in uno spettacolo suggestivo e senza tempo.