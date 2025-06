Colori, sapori e suoni con Murgia in Festa

Una escursione da non perdere quella di Murgia in Festa, fissata per il 20 giugno, con partenza da ‘’Supramurgia Agribistrot’ a Cassano delle Murge con un percorso ricco di ‘’profumi’’ e di esperienze uniche lungo sentieri che porta, tra l’altro alla grotta del Cristo e a quella del Casaro sulle tracce di una civiltà pastorale, che riserva non poche sorprese. E poi musica, ricordi,amicizie e tanta spensieratezza che obbliga a mettere da parte il telefonino e la dimensione alienante dei social. Murgia in festa è anche questo. Contattate gli organizzatori.



TONIA MASSARO