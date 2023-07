Colobraro in festa per la centenaria Zia Agnese

Non è la sola a Colobraro ad avere raggiunto (venerdì 15 luglio) quel traguardo e la comunità locale- a cominciare dai parenti, dal sindaco Nicola Lista e dall’ex Andrea Bernardo- non poteva che festeggiarla, circondandola di affetto, tra ricordi, l’immancabile spegnimento delle candeline e un brindisi beneagurante…. Il segreto della longevità è nella tempra e nella saggezza di una generazione e in quello che il paese dei mstri e delle certezze nasconde. Andateci, visitatelo e capirete perchè in quella località della Valle del Sinni che guarda anche al mar Jonio è possibile guardare e andare lontano



…E IL SOGNO CONTINUA A QUEL PAESE…

HA COMPIUTO 100 ANNI AGNESE MODARELLI CLASSE 1923 !

LA COMUNITA’ DI COLOBRARO(MT) SI E’ UNITA INTORNO A LEI E ALLA SUA MERAVIGLIOSA FAMIGLIA.

LA SERATA E’ INIZIATA CON LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA ED E’ CONTINUATA CON UN MERAVIGLIOSO MOMENTO DI FESTA COMUNITARIA NELL’ORATORIO PARROCCHIALE .

DOPO IL TAGLIO DELLA TORTA IL SINDACO E L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE HANNO FATTO DONO AD AGNESE DI UNA TARGA ACCOMPAGNATA DA UN TOCCANTE DISCORSO CHE HA MESSO IN RISALTO LE CARATTERISTICHE PIU’ BELLE DI QUESTA DONNA MERAVIGLIOSA CHE NELLA SUA VITA HA SAPUTO TRASMESTTERE, CON IL CUORE PIENO DI FEDE, AMORE ,GIOIA, FORZA E TENACIA.

AUGURI CARA “ZIA” AGNESE!