Il Collettivodonnematera organizza un incontro pubblico con Marta Fana, dottore di ricerca in Economia allo IEP SciensPo Parigi, per presentare il suo ultimo libro scritto in collaborazione con Simone Fana, BASTA SALARI DA FAME! (Ed. Laterza).

La presentazione si terrà lunedì 19 luglio alle ore 18,30 presso la Piazzetta della Cittadinanza Attiva, Matera.

“Si approfondiranno – si legge in una nota- gli aspetti legati al mondo del lavoro, alle sue trasformazioni storiche e gli effetti che hanno determinato la penalizzazione dei salari, diventati “agnello da sacrificare” in nome del solo interesse datoriale.

Questo appuntamento si inserisce nel percorso del Collettivo di approfondimento delle tematiche legate al welfare e di contrasto ad ogni forma di discriminazione.

L’incontro con Marta Fana sarà l’occasione per discutere di disuguaglianze economico sociali e dell’impoverimento di fasce sempre più ampie di popolazione che non riescono a superare la soglia di povertà relativa.

Senza libertà economica non ci può essere sicurezza sociale, garanzia di servizi e welfare, e crescita economica.

Insieme all’autrice dialogheranno Marcella Conese, Segretario FILCAMS CGIL Matera e il giornalista Pasquale Doria.

NESSUN LAVORATORE DEVE ESSERE POVERO!”