Cocciante e i suoi successi in tour a Matera con l’ Orchestra Saverio Mercadante

Un concerto atteso e in un luogo unico, suggestivo, come la Cava del Sole ” David Sassoli” di Matera che non mancherà di richiamare i fans di Riccardo Cocciante per il gran concerto del 4 agosto. E l’interprete di ”Margherita” o di ” Se stiamo insieme” per citare canzoni senza tempo o affreschi di musica popolare come ”Notre Dame de Paris” con ” Cocciante canta Cocciante” non potrà che regalare momenti di grande interpretazione, suggestioni sotto il cielo stellato di una cava di tufo dall’acustica particolare e dall’atmosfera coinvolgente. Un palcoscenico ”stimolante” che vedrà Riccardo Cocciante esibirsi insieme all’Orchestra “Saverio Mercadante” diretta dal maestro Leonardo De Amicis, e con la direzione artistica del maestro Rocco Debernardis, sempre pronto a raccogliere sfide importanti che possono contribuire – e questo è lodevole- a favorire collaborazioni con artisti di generi musicali diversi e a far crescere giovani professionalità locali. Il concerto ” Cocciante canta Cocciante” è anche questo, con lo spartito aperto sul ”pentagramma” della grande musica e dei grandi eventi dell’estate 2022.



LA NOTA DI LANCIO NELLA CONFERENZA STAMPA 13 MAGGIO 2022

“COCCIANTE CANTA COCCIANTE”

Con l’ORCHESTRA SINFONICA SAVERIO MERCADANTE

diretta dal Maestro LEONARDO DE AMICIS

Un eccezionale ritorno per l’estate 2022: con pochi, esclusivi concerti nei luoghi più belli

della storia e dell’architettura del nostro Paese, torna uno dei grandi protagonisti della canzone italiana, autore di brani stupendi, che sono diventati colonna sonora delle nostre vite: RICCARDO COCCIANTE.

Il grande autore e interprete di Bella senz’anima, Margherita, Quando finisce un amore,

Se stiamo insieme, per citare solo alcuni titoli di un repertorio che contiene moltissime perle indimenticabili, e compositore acclamatissimo dell’opera popolare “Notre dame de Paris”, da anni tra i lavori più seguiti nel mondo, si esibirà dal vivo in Italia accompagnato da alcuni tra i più grandi musicisti della scena musicale italiana con l’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante diretta dal Maestro Leonardo de Amicis.

“COCCIANTE CANTA COCCIANTE”, questo il titolo di una serie di grandissimi concerti, che ci accompagneranno in un vero e proprio viaggio nella bellezza, in cui le note di canzoni indimenticabili che hanno fatto da colonna sonora agli ultimi decenni della nostra storia e delle nostre vite, risuoneranno in luoghi altrettanto indimenticabili del Bel Paese, scelti uno per uno per il loro significato non solo culturale, ma anche simbolico dell’incanto della nostra Penisola.

Il 4 AGOSTO 2022 il tour farà tappa nella Città dei sassi “MATERA”, quindi un grande appuntamento ed una imperdibile occasione riservata ad una ristretta lista di date e di luoghi, per stringerci intorno ad uno dei cantanti più amati della canzone italiana, rivivendo con lui quelle stesse emozioni che ci hanno fatto sognare, per celebrare la voglia rinnovata di stare assieme, dopo essere stati per lungo tempo distanziati, ma anche per ritornare a vivere qualcosa che ci è molto mancato: le emozioni del concerto dal vivo, della vicinanza agli altri, e del cantare assieme canzoni scolpite nella memoria.



IL CURRICULUM DEL MAESTRO ROCCO DEBERNARDIS

intraprende giovanissimo gli studi musicali diplomandosi in Clarinetto al Conservatorio “E.R.Duni” di

Matera sotto la guida del M° A.Gentile.

Successivamente si perfeziona con G.De Peyer, A.Carbonare, E.M.Baroni e con R.Parisi e

D.Lattuada. Ha collaborato con musicisti quali: J.Carreras, P.Bellugi, C.Iwamura, N.Scardicchio, B.Brott,

A.Persichilli, D.Renzetti, N.Samale, B.Aprea, M.Andreae, A.Cassuto, Z.Peskò, D.Agiman, V.Kuzman,

D.Wiley, M.Marvulli, R.Molinelli, R.Palumbo, D.Oren, M.Dones, ecc…ecc…

In ambito orchestrale vanta numerose collaborazioni lirico-sinfoniche con l’Orchestra “E.R.Duni” di

Matera, la Philharmonia Mediterranea di Cosenza, l’Orchestra Mediterranea, l’Orchestra Sinfonica

Lucana, l’Orchestra Sinfonica I.C.O. della Provincia di Bari, l’Orchestra Lirico-Sinfonica N.Paganini di

Genova, dell’Orchestra I.C.O Tito Schipa di Lecce, dell’Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di

Spoleto. Da solista si è esibito con orchestre quali: Orchestra Sinfonica di Plovdiv (Bulgaria), Orchestra

Sinfonica di Varna (Bulgaria), Orchestra Saverio Mercadante.

Nel 2004 fonda il “Trio Chalumeau” ottenendo numerosi riconoscimenti nell’ambito di importanti Concorsi

Nazionali ed Internazionali (questi alcuni dei primi premi assoluti: Città del Vasto, Città di Caccamo, Città

di Taranto, Città di Castrovillari, Città di Matera, Città di Monopoli, Città di Bari, Città di Ortona,…), di

particolare rilievo il primo premio al Concorso Internazionale di Clarinetto “Marilena Trotti” presieduto dal

M°Gervase De Peyer. Ha ideato e curato l’incisione di un CD intitolato “Dedicato” per l’etichetta Farelive

con musiche dedicate al Trio Chalumeau.

Compositori come N.Samale, D.D’Ambrosio e M.Marvulli hanno scritto e dedicato a lui composizioni per

clarinetto, clarinetto basso e corno di bassetto. È direttore artistico dell’ORCHESTRA SAVERIO

MERCADANTE e della Stagione di Musica e Spettacolo “Componimenti”.



CURRICULUM

ORCHESTRA SAVERIO MERCADANTE

L’Orchestra Saverio Mercadante nasce ad Altamura nel 2010 ed ha già al

suo attivo più di 200 concerti collaborando con artisti, solisti e direttori di

fama internazionale quali: Michelle Marvulli, Michele Placido, Gianluca

Terranova, Lucio Dalla, Mario Carbotta, Mario Rosini, Michele Mirabella,

Maurizio Dones, Benedetto Montebello, Ivana Spagna, Antonella

Ruggiero, Claudia Koll, Damiano D’Ambrosio, Gli Stadio, Mariella Nava,

Enzo Decaro, Giobbe Covatta, Sebastiano Somma, Francesco Paolantoni,

Umberto Tozzi, Francesco De Gregori, Flavio Insinna, Uto Ughi, Enrico

Montesano, Fabrizio Bosso, Roberto Molinelli, Cesare Bocci, Fiorella

Mannoia, Pilar, Lando Buzzanca, Marino Bartoletti, Mago Silvan, Attilio

Romita, Beppe Fiorello, Giancarlo Magalli, Augusto Zucchi, etc…

Tra gli appuntamenti di particolare interesse che caratterizzano l’attività

dell’Orchestra Saverio Mercadante vi è la Stagione di Musica e Spettacolo

“COMPONIMENTI” che si svolge nella città murgiana di Altamura (Bari).

Particolare interesse ed apprezzamento della critica ha avuto la

produzione discografica con l’uscita del CD “Seirenes” con le musiche del

M° Damiano D’Ambrosio ispirate alle opere del pittore Claudio Bonichi sul

tema delle Sirene, il CD “The Breaths” con le musiche dei Beatles

arrangiate per orchestra sinfonica dal M° Nicola Marasco e la voce solista

della talentuosa Martina Lorusso, il CD “Ammore e niente cchiù” con le

musiche e le poesie del grande Totò arrangiate per orchestra sinfonica.

Nel settembre 2015 l’Orchestra Saverio Mercadante presso il parco del

Castello Tramontano di Matera ha realizzato quello che la critica ha

definito evento storico per la città capitale della cultura europea: il

concerto del leggendario tenore Josè Carreras.

La direzione artistica dell’orchestra è affidata al M° Rocco Debernardis