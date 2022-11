CNA: “Scarpette Rosse in ceramica  per dire no alla violenza sulle donne”. 

Fragile ed elegante come solo la ceramica sa essere, dipinta di rosso, come il colore del sangue e della violenza per delle “scarpette” proposte dal CNA in occasione della giornata contro la violenza delle donne. Per la prima volta, infatti, Matera partecipa, in contemporanea con le altre città italiane di antica tradizione ceramica, al progetto dell’Associazione italiana città della Ceramica, AiCC, Scarpette Rosse. L’evento a livello nazionale è promosso dall’AiCC è stato subito recepito dalla CNA ed è dedicato quest’anno alle donne iraniane che da settimane lottano senza paura per l’affermazione dei propri diritti. Sono 5 le botteghe della ceramica da donne partecipanti all’iniziativa Maria Bruna Festa, Anna Di Cuia, Maddalena Pupino Mirella Caruso e Dacia Capriotti.

“Le nostre artigiane/artiste hanno da subito aderito con grande passione e convinzione a questa lodevole iniziativa –afferma Margherita Albanese Presidente della Unione Cna Artistico e Tradizionale – perché la sensibilizzazione su un tema così importante quale quello della violenza sulle donne non deve mai interrompersi tenuto conto della sua elevata importanza sociale per la nostra collettività. I dati del Dipartimento anticrimine dicono che ogni giorno sono tantissime le donne vittime di reati di genere, una emergenza che non può lasciarci indifferenti e in silenzio. Ed è una testimonianza di grande valore questa della rete rappresentata dall’AiCC”.

“Si tratta anche di una bella occasione, afferma Leo Montemurro Presidente regionale CNA, invece, per far conoscere la tradizione ceramica della Città atteso che siamo giunti all’ultimo miglio per l’inserimento di Matera tra le Città di riconosciuta tradizione ceramica, riconoscimento che il Mise non tarderà ad attribuire. Sarà nostra cura, continua Montemurro, allargare già dal prossimo anno la rete che stiamo implementando tra le istituzioni, il mondo della scuola, gli artigiani, le realtà associative, per sensibilizzare i cittadini, nelle diverse forme della creatività, sul tema dei diritti umani, della dignità della persona, del rispetto. Proprio con riguardo a questi ultimi aspetti tra i partner dell’edizione 2022 è presente l’Associazione Il Girasole Onlus che quest’anno ha celebrato il trentennale della propria attività che oltre a sensibilizzare i minori frequentanti il Centro socio-educativo sul tema della violenza contro le donne favorirà la partecipazione dei giovanissimi ai laboratori che avranno luogo nelle tre giornate presso le botteghe delle artigiane e delle artiste aderenti all’iniziativa . Altro partner importante è la Fondazione Le Monacelle che il giorno 18 novembre 2022 ha inaugurato la Mostra Solo exhibition “43” di Kiana Tajammol dedicata alla fedeltà e alla resistenza delle donne iraniane.”

L'evento "Scarpette Rosse in ceramica per dire no alla violenza sulle donne" prevede, oltre alla realizzazione delle scarpette rosse anche la tenuta di laboratori sulla ceramica e sul mosaico nelle giornate dal 25 al 27 novembre.

I contenuti dell’iniziativa sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si tenuta questa mattina presso la Sede della Fondazione Le Monacelle a Matera con la partecipazione delle: Artigiane artiste Maria Bruna Festa, e Mirella Caruso, di Margherita Albanese Presidente Cna Artistico e Tradizionale; di Pegah Moshir Pour Consulente Ernst & Young content creator e attivista sui diritti civili e digitali ( intervenuta in video collegamento), di Stefano Sigillino per la Fondazione Le Monacelle, di Mario Daddiego Presidente dei ceramisti di Cna e di – Leo Montemurro Presidente regionale Cna.”