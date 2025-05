Cna Matera con il Comune di Grottole presentano la prima edizione di “Grottole in Ceramica 2025”

Cna Matera, in collaborazione con il Comune di Grottole e con il sostegno della Regione Basilicata e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, annuncia la prima edizione di “Grottole in Ceramica 2025”, un evento dedicato alla valorizzazione dell’antica arte ceramica del territorio. L’iniziativa, che si svolgerà nei giorni 16, 17 e 18 maggio, coinvolgerà studenti, residenti, turisti e maestri ceramisti in un ricco programma di visite guidate, laboratori esperienziali e momenti di approfondimento culturale.

Il programma:

Venerdì 16 maggio

Laboratori di lavorazione dell’argilla presso la bottega del Maestro Ceramista Nisio Lopergolo, con la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di Grottole.

Orari: 9:30–13:00 e 15:30–18:30.

Sabato 17 maggio

Mattinata con visita guidata al Museo della Ceramica e alle Antiche Fornaci (10:30–13:00), aperta a residenti e turisti.

Nel pomeriggio (15:30–18:30), secondo appuntamento con il laboratorio di lavorazione dell’argilla, sempre nella bottega del Maestro Lopergolo.

Domenica 18 maggio

Proseguono le visite guidate al Museo e alle Fornaci (9:30–13:30).

Alle ore 17:00 si terrà il convegno dal titolo “La presenza nel tempo della ceramica a Grottole. L’iter di presentazione dell’istanza per il riconoscimento ministeriale di Città della Ceramica”, con interventi istituzionali e di esperti a vario titolo del comparto ceramico:

Mariapina Cosentino, Vice Sindaco

Isabella Marchetta, Archeologa

Ciriaca Coretti, Antropologa

Nisio Lopergolo, Pasquale Di Lena, Biagio Lamberti, Maestri Ceramisti

Leonardo Montemurro, Esperto di Artigianato

Angelo De Vito, Sindaco di Grottole

Informazioni e prenotazioni:

320 372 9743 (via Whatsapp) Saverio Iosca, Presidente Associazione ‘Made in Grottole’

L’evento rappresenta un importante passo verso il riconoscimento ministeriale di Grottole come Città della Ceramica, e intende celebrare una tradizione che affonda le radici nella storia del paese, promuovendo al contempo un turismo culturale e sostenibile.