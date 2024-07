Cisternino: ai nastri di partenza il 26° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”

Si aprirà domani, giovedì 18 luglio, la 26ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”. “Quattro giorni in cui -si legge in una nota- le strade di Cisternino (BR) saranno abitate da bande e majorettes provenienti da tutta Europa che incanteranno i presenti con coreografie e musiche da tutto il continente.

Domani sera appuntamento davanti alla cassa armonica in piazza Garibaldi per il Prologue del festival interamente dedicato alle celebrazioni del trentennale della fondazione dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi”. Un progetto, intitolato al suo fondatore, che da trent’anni si impegna in uno dei borghi più belli d’Italia per diffondere la cultura musicale e bandistica soprattutto tra i giovani. Un’iniziativa premiata nel 2014 dalla Regione Puglia con il riconoscimento di “Banda più innovativa di Puglia” durante il contest realizzato a Montemesola (TA). Non ultimo, il grande privilegio riservato ai ragazzi cistranesi gli scorsi 12 e 13 luglio, di accompagnare Max Pezzali nella tappa barese del tour negli stadi. Un riconoscimento che, insieme alle tante partecipazioni a festival in giro per il mondo, onora i trent’anni di impegno musicale e sociale nel territorio, celebrati dall’Associazione Musicale “Città di Cisternino” anche con la Junior Band AMC. Un nuovo progetto intrapreso dall’associazione nall’aprile scorso che coinvolge circa 60 giovani delle scuole della città attraverso il progetto “Giochiamo sì, ma con la musica”, finanziato dalla Regione Puglia con l’Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0 e patrocinato dal Comune di Cisternino, con l’intento di ridurre la dipendenza dai dispositivi elettronici offrendo la possibilità di svolgere musica d’insieme. Sarà proprio l’entusiasmo dei più piccoli ad aprire il concerto di domani, tutto dedicato alla celebrazione dei 30 anni dell’Orchestra di Fiati, fondata nel 1994 e sempre diretta dal M° Donato Semeraro, direttore artistico del Festival.

Dopo l’apertura, venerdì la grande parata inaugurale con tutte le bande e majorettes ospiti con il saluto del sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini, seguita da una serata di tradizione ed innovazione unite in “Pizzica che banda”.

Sabato, invece, il concertone di tutte le bande ospiti e domenica la street parade per le vie del Centro Storico di Cisternino con a seguire il concerto di Mario Rosini. Un momento magico in cui la splendida voce del cantautore gioiese si unità alla musica bandistica dell’ensemble del festival.

“Siamo pronti per un festival che vedrà protagoniste la tradizione e l’innovazione unite nel nome del “Made in Puglia”, scelto come tema di quest’anno. Partiamo con il prologue di domani dedicato ai trent’anni dell’Orchestra di Fiati, che mi onoro di dirigere dalla sua fondazione. Venerdì la parata d’apertura e a seguire “pizzica che banda”. Un progetto ambizioso che, come banda più innovativa di Puglia, stiamo portando avanti: unire le due tradizioni radicate nella regione, banda e musica folk, rinnovandole con un nostro contributo interpretativo. Stessa innovazione che abbiamo voluto proporre domenica unendo la splendida voce di Rosini alla musica dell’ensemble del Festival” dichiara il M° Donato Semeraro, direttore artistico del Festival e dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi”. Appuntamento da domani a domenica a Cisternino, dunque, per un Festival che vedrà tradizione ed innovazione unite nel nome del “Made in Puglia”.”

PROGRAMMA 26° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BANDE MUSICALI “VALLE D’ITRIA”

Bande e Majorettes partecipanti: Jeppo Ungdomsorkester (Finlandia), Street band De Flierefluiters (Olanda), Queens Dancing Majorettes (Romania), Mažoretna in Twirling Skupina (Slovenia), Corpo Bandistico “Glenn Miller” (Bedonia), Corpo Bandistico Sociale di Vobarno, Junior Band AMC ed Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino.

Giovedì 18 luglio

Ore 21.00, Cassa Armonica in piazza Garibaldi – PROLOGUE. Concerto dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” aperto dalla Junior Band AMC in occasione del 30° anniversario dalla fondazione dell’Orchestra.

Venerdì 19 luglio

Ore 21.00, Centro Storico di Cisternino – Grande parata di apertura con tutti gli ospiti e saluti istituzionali. A seguire in piazza Garibaldi “Pizzica che banda”, concerto di musica bandistica e pizzica.

Sabato 20 luglio

Ore 21.00, Cassa Armonica in piazza Garibaldi – Main Event. Concerto di gala del Festival con tutte le bande ospiti

Domenica 21 luglio

Ore 21.00, Centro storico di Cisternino – Closing Ceremony. Street parade delle bande e majorettes ospiti del Festival A seguire, Cassa Armonica in piazza Garibaldi – Mario Rosini in concerto con l’ensemble internazionale del Festival. L’ensemble, diretta dal direttore artistico M° Donato Semeraro, si comporrà di due rappresentanti per banda.”