“Circo Grand Cabaret Kids!” a Tito per la stagione di teatro ragazzi “Scintille”

Venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 18, al Cecilia – Centro per la Creatività di Tito è in programma “Circo Grand Cabaret Kids!”, spettacolo di circo contemporaneo per tutte le età della compagnia Bus Theater Teatro Viaggiante di Napoli. “L’evento -come si legge in una nota- si inserisce nel cartellone della quarta edizione di “Scintille”, la stagione di teatro ragazzi curata dalla Compagnia Teatrale Petra e realizzata con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania e del Comune di Tito.

“Circo Grand Cabaret Kids!” è il cabaret, o varietà, inteso come spettacolo totale ed essenziale allo stesso tempo, capace di includere linguaggi diversi, dal circo al teatro di figura, dal burlesque alla stand up comedy. Lo spettacolo è strutturato come una successione di numeri orchestrati dal personaggio di Moira, capocomica dai tratti autoritari, in un’atmosfera ispirata ai cabaret “da bettola” di inizio Novecento tedeschi e all’omonimo film del 1972. In scena si alternano attori, saltimbanchi, burattinai, acrobati e giocolieri.

Lo spettacolo ruota attorno all’idea che l’allegria sia un potente rimedio alla rabbia e al malumore e che sbagliare non sia sempre un errore, ma possa rappresentare un passaggio necessario per capire e riprovare, per imparare a insistere e continuare a sognare a occhi aperti.

La stagione teatrale di “Scintille” propone da dicembre 2025 a giugno 2026 spettacoli pomeridiani per le famiglie e in matinée per le scuole, ospitati tra il Teatro Anzani di Satriano di Lucania e il Cecilia – Centro per la Creatività di Tito. Il cartellone, che comprende anche attività ed esperienze in natura e incontri dedicati a chi opera per l’infanzia, vede la collaborazione degli istituti comprensivi di Satriano-Brienza e di Tito e dell’Associazione “Sotto il Castello” di Tito per l’accoglienza in occasione degli spettacoli al Cecilia, con l’allestimento di uno spazio dedicato ai libri e alla lettura.

La quarta edizione di “Scintille” coinvolge compagnie del panorama nazionale con produzioni teatrali pensate per bambini e ragazzi: La Baracca – Testoni Ragazzi di Bologna, Factory Compagnia Transadriatica di Lecce, Bus Theater Teatro Viaggiante di Napoli, Compagnia Principio Attivo Teatro di Uggiano La Chiesa (LE), Compagnia Teatrale Crest di Taranto, Il Teatro nel Baule di Napoli, Compagnia Teatrale L’Albero di Melfi (PZ), La Luna nel Letto di Ruvo di Puglia (BA).

Il costo del biglietto è di 5 euro a persona (sia adulti che bambini) per ogni spettacolo e di 10 euro (adulto + bambino) per le attività fuori abbonamento. I biglietti possono essere acquistati online al seguente link: ticket.cinebot.it/ compagniateatralepetra. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero 327 2515604 o scrivere a info@compagniateatralepetra. com.”

