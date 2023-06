Cippone e la Lotus un amore esclusivo…

Quell’invito a castello, in Inghilterra, per il classic team lotus garden party, ha rafforzato un amore reciproco tra marchio, casa madre e collezionisti riservato a pochi. E tra questi l’imprenditore materano Nicola Cippone, tra i 240 fortunati invitati alla kermesse. Ed è stata l’occasione per ricordare, con due pubblicazioni tematiche, il grande costruttore di formula 1 Colin Chapman. Sì proprio lui, che a ogni vittoria delle Lotus lanciava in aria il cappellino…



NICOLA CIPPONE INVITATO ESCLUSIVO AL CLASSIC TEAM LOTUS GARDEN PARTY SVOLTOSI IN INGHILTERRA

Il manager materano: “Un onore

essere ad East Carleton Manor”

Un evento più che esclusivo quello tenutosi alcuni giorni fa nel castello di East Carleton Manor, in Inghilterra, al quale hanno preso parte solo 240 selezionatissimi invitati provenienti da tutto il mondo, accomunati da una passione straordinaria per la casa automobilistica Lotus.

Tra questi, anche il manager materano Nicola Cippone, che alla passione per la casa automobilistica inglese affianca anche una partecipazione diretta alle competizioni in pista nel Campionato Lotus PBR Italia, dove la sua Lotus Eclat Racing ha recentemente ben figurato sul circuito di Vallelunga, pilotata da Gianluca Bardelli e Pietro Silva.

“La partecipazione a questo evento – ha commentato Nicola Cippone – ha ulteriormente rafforzato il mio legame con il mondo Lotus e i suoi valori che ne fanno un marchio automobilistico leggendario”.

Nella suggestiva cornice del castello di East Carleton Manor, il Classic Team Lotus Garden Party è stata l’occasione per presentare ad una platea di appassionati la nuova pubblicazione “Colin Chapman; la Biografia”, prodotta dall’editore Lotus William Taylor.

Questo libro – in due volumi di 528 pagine di grande formato – è un compendio in scatola del testo originale di Jabby Crombac “Colin Chapman l’uomo e le sue macchine”, con un’ampia selezione di articoli e oltre 1400 immagini, molte provenienti dall’archivio personale di Hazel Chapman, moglie del fondatore Lotus, Colin Chapman, deceduta nel 2021 a 94 anni.

“Definire Hazel semplicemente come la moglie di Colin Chapman’ – ha aggiunto Nicola Cippone – significa renderle un torto incredibile. Furono i genitori di Hazel a permettere a Colin di costruire quella che divenne la prima Lotus, la Mark 1, nel loro garage sul retro della casa a Hornsey”.



Una storia di passione, quella della Lotus, celebrata in modo esclusivo in questo party prestigioso anche attraverso due busti che ricordano proprio Colin e Hazel Chapman, una coppia che ha condiviso la vita, oltre alla passione per l’automobilismo.

Intanto Nicola Cippone guarda avanti, ai prossimi impegni con la sua Lotus Eclat Racing sulle piste italiane ed europee in qualità di pilota del suo bolide.