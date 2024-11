Cinghiali da problema a risorsa. A Garaguso festa della caccia

La presenza di quegli ungulati è diffusa e sta procurando non pochi problemi a cittadini e agricoltori, ma finora – nonostante tavoli tecnici, conferenze tematiche e altre tipologie di incontri- i risultati non sono stati esaltanti. Così dai chiusini al progetto di filiera produttiva, come accade altro, la Basilicata cerca di recuperare il tempo perduto. E la festa della caccia organizzata per sabato 16 novembre dalla Pro Loco di Garaguso ( Matera) promette di andare a fondo alla questioe e chissà, in tempi che non sappiamo quantificare, la presenza dei cinghiali non diventi una risorsa. Ma oltre a discutere ci sarà spazio per degustazioni e musica, con il concerto di Pietro Cirillo Officine Popolari Lucane



Al via la Festa della Caccia con Proloco Garaguso APS

16 novembre, 2024

Piazza Europa, Garaguso

Tutto pronto per la Festa della Caccia organizzata dalla Proloco Garaguso APS per sabato, 16 novembre 2024, nel comune della collina materana. Appuntamento in Piazza Europa alle 16.00 per l’accoglienza, da parte degli sbandieratori di Miglionico, dei cacciatori ritornanti dalla battuta di caccia. A seguire, spazio agli approfondimenti tematici con la tavola rotonda dal titolo “Cinghiale: da problema a risorsa”.

Dopo i saluti di Rocco Dimasi, presidente della Pro loco Garaguso APS, interverrà sull’attività venatoria del cinghiale, Rocco Lepore, presidente ATCB, seguito da Domenico Laviola, presidente dell’Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Matera che spiegherà il ruolo dei dottori agronomi nel contesto di emergenza cinghiali. Sullo sviluppo della filiera del cinghiale lucano, relazionerà Agnese Lanzieri, P.O. ufficio Politiche ittiche e venatorie della direzione generale Politiche agricole della Regione Basilicata. Sulla trasformazione e la commercializzazione della carne di cinghiale interverrà Rocco Manfreda, rappresentante di Eco Wild S.r.L, seguito dal contributo sulle tecniche di trasformazione per la sicurezza della carne di cinghiale di Gianluca D’Andrea, presidente dell’Ordine dei Tecnologi alimentari di Basilicata e Calabria. Le conclusioni saranno affidate a Rocco Vittorio Restaino, dirigente generale Politiche agricole Regione Basilicata.

La partecipazione alla tavola rotonda, moderata da Carmine Cocca, consigliere nazionale dell’Ordine Dottori Agronomi, consentirà di ottenere crediti formativi per gli ordini professionali.

In programma enogastronomia e musica a conclusione della prima edizione della Festa della Caccia organizzata dalla Proloco Garaguso APS, con la degustazione di selvaggina, a cura dell’Associazione Provinciale dei Cuochi Materani e il concerto di musicale di Pietro Cirillo, Ama sta terra, delle Officine Popolari Lucane. “Ringrazio i soci della Proloco Garaguso APS – dichiara il presidente Rocco Dimasi – e gli sponsor che ci hanno sostenuto nell’organizzazione della nostra prima edizione della Festa della Caccia. Con questa iniziativa vogliamo riportare al centro dell’attenzione l’antica tradizione venatoria che caratterizza storicamente il nostro territorio e puntare i riflettori sul fenomeno dei cinghiali che, da problema per il mondo agricolo, sanitario e per la sicurezza stradale con impatti anche sulla biodiversità e in ambito sociale, può essere trasformato in risorsa. L’occasione sarà utile anche per celebrare la selvaggina con degustazioni e intrattenimento musicale e offrire alla comunità e ai partecipanti amanti dell’arte venatoria, occasioni di animazione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale materiale e immateriale”.

La Festa della Caccia è patrocinata dalla Regione Basilicata, dall’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Matera, dall’Ordine dei Tecnologi alimentari di Basilicata e Calabria, e sostenuta da Pascale Arredamenti; Concessionaria Motor France; Pessolano Motors; Assofruit Italia; Dr Impianti rinnovabili; Il Sorriso Salandra; Agriturismo Fontana di Pietra; Hotel La Salitella; Gaspare Morea Wedding Photographer; Tunnel Sport & Casual; Bar Conca d’Oro; Tina’s Dream Home Events; Linea Gotica, Indipendent Rock Cafè di Ferrandina; Supermarghet; Minimarket del Corso; Autoricambi Iacovone; Associazione Italiana Sommelier Basilicata; Perfetto Igiene e Bellezza; Associazione Provinciale Cuochi Materani.

Contatti

327 328 7177

prolocogaraguso@gmail.com