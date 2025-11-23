domenica, 23 Novembre , 2025
Cinematics in Casa Cava con Angelo Nigro & Vertere String

Un post su watsapp arrivato alle 6.48 di domenica 23 novembre … per annunciare il concerto che si terrà questa sera alle 20.00 in Casa Cava. Il tema ”Cinematic Piano” apre a mille interpretazioni, affidate ai musicisti Angelo Nigro & Vertere String Quartet.Scaletta a sorpresa. La direzione artistica è affidata a Piero Dattoli e a Maurizio Schiuma che scrive : ” Questo concerto fa parte della nostra rassegna Arteventi Matera ed è uno dei progetti più belli che stiamo presentando. In una location straordinaria come quella di Casa Cava ci teniamo che possiate esserci per assistere ad una piacevole esperienza musicale; oltre che direttori artistici saremo anche impegnati come musicisti del progetto. Vi aspettiamo”. L’invito, anche se in ritardo, c’è. Ne vale la pena.

