Giovedi 13 agosto, l’evento più importante di Cinemadamare Basilicata a Nova Siri: omaggio alla memoria di Ennio Morricone, con l’esibizione della Banda “Don Umberto Trupa”, che dalle ore 21.00 in poi eseguirà una medely delle colonne sonore più famose e più premiate della lunga carriera del Maestro nato a Trastevere.

L’iniziativa sollecitata a tutti gli eventi culturali 2020 in Basilicata, dalla Dirigente Regionale Dott.ssa Patrizia Minardi, colta immediatamente da Cinemadamare sarà particolarmente gradita non solo da tuto il pubblico, ma in special modo dai filmmakers che seguono la Carovana di Franco Rina, i quali hanno come punto di riferimento i Lungometraggi musicati da Morricone.

“Appena dopo il concerto bandistico diretto dal Maestro Angelo Violante, la serata continuerà con lo spazio che Cinemadamare apre al “Cinema Lucano:” in assoluta coerenza con quella che è la nostra missione, ovvero l’impegno continuo per la promozione dei fillmmakers lucani e dei loro film -spiega il Direttore di Cinemdamare – è con grande interesse artistico che mettiamo a disposizione dei cineasti della nostra Regione il nostro Cartellone. Si tratta di talenti da tempo impegnati ed ormai pronti per una ulteriore loro affermazione anche in campo nazionale. Saranno proposti, anche, cortometraggi firmati da autori non lucani, ma girati nelle nostre location. Il nostro vuole essere un meritato contribuito alla loro promozione”.

Ecco i nomi dei registi ed i titoli delle loro opere che saranno proposte in piazza Troisi, a Marina di Nova Siri:

-Giuseppe Marco Albano con i film “Terra Lucana” e “Thriller”;

-Andrisani con il film “Stardust”; Antonio Andrisani e Vito Cea con il film “Sassiwood”;

-Angelomauro Calza e Pasquale Santopietro con il film “Iammeià”;

-Riccardo Carnovalini e Andrea Zuin “CamminAmare Basilicata”;

-Dino Santoro “Interno 8”; Gianni Saponara “Fly”.

Evento nell’evento un omaggio, anche, al regista che fu innamorato della Basilicata e Presidente della Lucana Film Commission, il compianto Luigi Di Gianni.

Per quanta riguarda la Main Competition di Cinemadamare 2020, il film che è passato in finale (che si terrà il 16 agosto) è “L’alleato”, di Elio di Pace, Italia.

Il pubblico, nel corso della serata di martedi 11 agosto, oltre al film che ha superato la selezione, ha potuto seguire anche l’opera di Natalino Zangaro dal titolo “Schiavonea”.