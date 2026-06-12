CINEFILADELFIA 2026 : Il grande cinema all’aperto per tutti. Ad Altamura

Film premiati nei maggiori festival cinematografici internazionali, autori di risonanza mondiale e pellicole per la prima volta nel nostro territorio, provenienti da vari angoli del pianeta. Si rinnova ad Altamura nell’estate 2026 l’appuntamento con la rassegna di cinema all’aperto CineFiladelfia.

Giunta alla sua terza edizione, la rassegna nasce dalla collaborazione tra Chiesa Evangelica Battista di Altamura, Associazione Filadelfia e Cineclub Formiche Verdi, che cura anche in questa edizione la direzione artistica della selezione. Con l’intento di offrire alla città uno spazio di condivisione, socialità e riflessione, anche quest’anno la rassegna

propone quattro imperdibili serate tutte ad ingresso gratuito. Il programma di questa terza edizione disegna un viaggio in contesti geografici e culturali molto diversi tra loro, lungo un itinerario ideale sul tema cruciale della libertà.

Si comincia Mercoledì 24 Giugno con l’atteso film argentino “Io sono ancora qui” di Walter Salles, premiato per la Migliore Sceneggiatura a Venezia e vincitore del Premio Oscar come Miglior Film straniero, potente evocazione degli orrori della dittatura. Secondo appuntamento in programma Mercoledì 1 Luglio con “Dj Ahmet” di Georgi M. Unkovski.

Premio del pubblico al Sundance Film Festival, il film è una delicata e toccante storia di amore e riscatto, ambientata nel contesto di un villaggio di etnia Yuruk nella Macedonia del Nord. Terzo appuntamento Mercoledì 8 Luglio con il film cinese “Black Dog” girato dal regista GuanHu e presentato in concorso a Cannes, sorprendente parabola che racconta il rapporto tra un cane randagio e un ex carcerato. Ultima data in programma quella del 15 Luglio con il film che chiude la rassegna “Aragoste a Manhattan” del regista messicano Alonso Ruizpalacios, esplosivo affresco sociale ambientato tra i fornelli di cucina multietnica.

Tutte le proiezioni si svolgeranno nel suggestivo giardino della Chiesa Evangelica Battista di Altamura, in Via Aosta 61 alle ore 20:30, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.