Cicco Sanchez sul palco di Gallipoli con un ‘’Girasole’’

Fans in attesa per l’evento del 18 agosto al Raffo Parco Gondar di Gallipoli ( Lecce), la ‘’ Ibiza’’ del Salento, dove la musica dal vivo con i grandi nomi della musica italiana e internazionale, pronti a far ballare, cantare e divertire fino a notte fundo e nel rispetto del buon senso… come è nello spirito dell’Oversound Music festival. Cicco, aldilà degli streaming, promette una serata all’altezza delle attese con le sue canzoni ormai imparate a memoria e cantate all’unisono. A cominciare dal ‘’Girasole’’ che girerà sul palco nella notte gallipolina

Dopo aver raggiunto oltre 80 milioni di streaming con i suoi brani e la certificazione Disco D’Oro FIMI con il singolo Girasole, Cicco Sanchez, cantautore torinese di origini pugliesi, calcherà il palco dell’Oversound Music Festival, domenica 18 agosto alle ore 20:00, presso il Raffo Parco Gondar di Gallipoli (Lecce).

Cicco Sanchez costruisce la sua identità artistica su un’impalcatura urban pop, sorretta da testi intrisi di poetica e di ferite provocate da un passato problematico e doloroso. Il suo immaginario è così singolare e profondo che non tarda a catturare l’interesse di altri artisti, come Fred De Palma, Casadilego e Axos, con cui nascono delle collaborazioni. Disincanto, titolo del suo ultimo album pubblicato lo scorso anno per l’etichetta Ada Music (Warner Music Italy), racconta la perdita di senso e significato delle cose, il passaggio dall’essere bambini che credono a tutto, all’essere uomini e donne che non credono in niente.

“In queste canzoni c’è molto disincanto e anche tanta ricerca di consapevolezza per affrontarlo, per trovare la propria ragione in più e non lasciare che la sofferenza ci impedisca di remare e andare avanti” – afferma Cicco Sanchez, che oltre a distinguersi nella scena musicale italiana con il suo progetto, raccoglie importanti consensi come co-autore, tanto da aver collezionato nel suo curriculum oltre 20 Dischi di Platino.

“Le mie origini sono pugliesi, quindi sarà come tornare a casa.” – dichiara Cicco, “Non vedo l’ora di suonare in Puglia, è la prima volta che succede e sono felice di salire su un palco così importante”.

CICCO SANCHEZ, è un artista e autore urban pop. Nasce e cresce a Torino e all’età di 14 anni, comincia a scrivere nella sua cameretta, realizzando le prime produzioni e trovando nella scrittura l’evasione da una realtà familiare complicata. Nel corso degli ultimi anni, i suoi brani raggiungono complessivamente oltre 80 milioni di streaming e la certificazione Disco D’Oro FIMI per il singolo “Girasole”, prodotto da Jvli. Happysad è il suo mondo: un luogo immaginario in cui si riuniscono persone diverse con un unico stato d’animo. La rivalsa emotiva è la sua “raison d’etre” e l’amore è sempre il punto di partenza, non un traguardo. A settembre 2021 pubblica il singolo “Poster”, prodotto da Michelangelo, cui segue l’EP “Nostalgia Liquida”. Oltre ad impegnarsi nel proprio progetto, Cicco Sanchez figura come autore in oltre 20 Dischi di Platino certificati FIMI, dando un’ulteriore prova delle sue già riconosciute doti liriche e artistiche. Nel 2020 entra nel roster di MZ Management, di cui fanno parte anche artisti del calibro di Fred De Palma e Baby K. Nel 2022 si affaccia per la prima volta sui palchi e registra il sold out al Rock’n’Roll di Milano, oltre a due concerti all’Off Topic di Torino e al Monk di Roma. Dopo l’uscita di tre nuovi singoli e un tour estivo che chiude il ciclo di “Nostalgia Liquida”, Cicco Sanchez firma con l’etichetta Ada Music (Warner Music Italy) e nel dicembre 2023 rilascia il nuovo Album “Disincanto” portandolo live a gennaio 2024 con la sua band a Torino e Milano. “Il mio miglior nemico” é il suo nuovo singolo in collaborazione con Loomy, un brano molto emotivo ma allo stesso tempo energico che rappresenta appieno le vibes happysad.