La sua scomparsa ha colpito i suoi cari, ai quali va la nostra vicinanza, gli amici che ne hanno apprezzato sensibilità, disponibilità a ripiegarsi verso gli ultimi, per quell’ Africa di frontiera, terra di missione, tra fame, conflitti e speranze in un futuro migliore. Michele Di Lecce, materano verace, appassionato di fotografia, e autore di reportage e di lavori interessanti, con l’amico di sempre Maurizio Camerini, ha lasciato un grande vuoto nell’anima di quanti ne hanno apprezzato qualità. E una amicizia vera, d’altri tempi, specchio di un animo sensibile e di una umiltà nel porsi davanti alle cose e alle persone. Sempre pronto ad ascoltare e ad aggiungere uno spicchio della sua esperienza verso i segni del territorio in via di estinzione o verso gli ultimi, le ingiustizie sociali.



La sua è stata una ‘lotta continua’ insieme a Maurizio, contrassegnata da una testimonianza di vita,pronta a fare la scelta giusta per dare voce a chi non poteva averla. Ma che ne aveva diritto perchè persone, aldilà delle condizioni sociali, del colore della pelle, della lingua, della religione. E così il legame con l’Africa era cominciato guardandosi intorno scattando foto, in bianco e nero per lo più, sui paesaggi dei Sassi o del parco rupestre dove si erano avvicendate culture e comunità diverse. Matera punto d’incontro di civiltà dal Mediterraneo, dal Nord Europa, dall’Asia o dall’Africa come aveva indicato l’esperienza del Circolo ”Loe” e poi con Tolbà. Antenne materane… spuntate da radici lontane. E i contatti con Padre Kizito Sesama a Nairobi ( Kenia) e i suoi ragazzi di strada,dove Michele con Maurizio era stato l’ultima nell’agosto 2019, o nel gennaio 2018 in Kenia, le attività sociali e di integrazioni realizzate con tanta passione e sacrifici, sono state un pugno nello stomaco di un Occidente insensibile, pronto a sfruttare ma non ad aiutare. E Michele e Maurizio commentavano che ”bastava poco” per cambiare le cose. Un esempio nella storia del Novecento, contrassegnato da colonialismo, dittature e rivoluzioni, era facile facile da capire e da attuare: la simbologia del ”Grande Timoniere” cinese e di quella canna da pesca che sarebbe stata utile per insegnare a pescare, a nutrirsi, a crescere, a vivere. Ma gli ideali e le convinzioni non muoiono mai, sopratutto quando quando ci si confronta con i problemi degli ultimi. Esperienze, molti le ricorderanno, che avevano portato Michele e Maurizio alla produzione di due lavori con testo e foto, naturalmente, ” Di vento, di pietra, di polvere MaterAfrica” edizioni Giannatelli e ”Pedagogie africane. In viaggio con i bambini di strada”edizioni Meridiana” che contribuirono a far conoscere e a sostenere i progetti africani.

E sì Michele aveva cuore e anima lì. Ne parlavamo in occasione delle mostre di altri colleghi, alle quali non mancava mai, osservava e poi si complimentava disquisendo di contrasti, luci, sequenze o ricordando aneddoti personali. Lo avevamo incontro in un gennaio assolato in via Aldo Moro e insieme avevamo commentato che le stagioni erano saltate e lui aveva aggiunto che ” la natura si riprende prima o poi quello che l’uomo le ha sottratto, rompendo equilibri millenari”. Aveva ragione : clima. calamità, inquinamento, dissesti, carestie. E aggiunse : ” Acqua, fame e malattie sono le emergenze di oggi, ma l’uomo fa finta di nulla. Guarda l’ Africa, la foresta amazzonica, il polmone del pianeta che brucia….” Un commento disarmante e un quadro sconsolante. E io gli chiesi ” Quando torni laggiù? Appena sarà possibile…mi rispose- Ma seguo, mi informo. Lì c’è tanto da fare. Non bisogna dimenticare, dimenticarli…” Non lo dimenticheremo a cominciare da Maurizio, che ha perso un amico dalla ”memoria” comune, e i ragazzi africani che gli hanno voluto bene, che hanno suonato con lui il tamburo o i titolari degli slums che avevano apprezzato il sorriso e la sincerità di due materani alla frontiera della vita. Ciao Michele, anima gentile e con un cuore grande come la Speranza.