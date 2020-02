Sergio avrebbe voluto salutarlo il prossimo 4 marzo…. intonando con gli amici, e l’accompagnamento della chitarra quella canzone che ricorda nel 1943 la data di nascita di Lucio Dalla, ma la scultura bronzea di Lucio realizzata da Carmine Sussinni è andata via da Matera anzitempo… Sergio e amici canteranno, comunque, dal ”Belvedere” Guerricchio di Piazza Vittorio Veneto dove c’è anche un pianoforte. Ormai la scultura con panchina era diventata famigliare su un versante della piazza prossimo a via San Biagio dove ne campeggia un’altra, monumentale, di Salvador Dali. Selfies d’obbligo e una canticchiata tra ”Futura”, ” Come è profondo il mare”, ” Attenti al Lupo” e via elencando ha risuonato nei toni dei diversi dialetti del BelPaese. Ma Lucio resta nel cuore e nella memoria di quanti continuano ad apprezzarne voce, opera e canzoni. La sua statua continuerà a girare. E se ai materani piacerà averne una non resta che mettere mano alla tasca…Tanti i ricordi. Noi ricordiamo quelli di Antonella e Antonella https://giornalemio.it/cultura/sulle-note-di-lucio-la-poesia-di-antonella-e-antonella/



